Figure libre - France: Gérald Darmanin et la «sarkostratégie»

Autres temps autres mœurs : Gérald Darmanin ne peut aller aussi loin que son ainé Sarkozy

C’était son mantra : « Si vous ne bougez pas, vous êtes une cible ». Avec ce viatique, Nicolas Sarkozy, ministre de l’Intérieur en 2002 en mode zébulon et trublion, avait littéralement affolé la ronronnante machine chiraquienne. Marri de n'avoir pas été nommé Premier ministre par Jacques Chirac, il était devenu le premier des ministres.

"Sarko" démarrait alors sa conquête pied au plancher, alimenté par deux moteurs : les mots clivants et un activisme dépassant les limites de son portefeuille. Au cœur du système chiraquien, dont Sarkozy était un pur produit, le futur candidat créait une "rupture". Ce mot symbolisera la bannière politique et personnelle de son chemin vers l’Elysée.

ludovic MARIN / AFP L'ancien président français Nicolas Sarkozy avec le ministre français Gérald Darmanin

Il est patent que Gérald Darmanin, né en politique sous Xavier Bertrand, initié à l’odeur de la poudre d’une campagne des primaires par Nicolas Sarkozy, et nommé ministre par Emmanuel Macron, est le responsable politique le plus coaché de la jeune génération.

Darmanin a décidé de faire confiance à la méthode Sarko afin de jalonner un éventuel projet de candidature pour 2027. Conquérir, c’est prévoir.

Gérald Darmanin emprunte le même chemin ministériel que son mentor : Budget et Intérieur. Tout comme Sarkozy, Darmanin utilise les mots comme des missiles balistiques de longue portée : « L’ensauvagement de la société » dénoncé à la rentrée 2020 par le ministre de l’Intérieur a fait couler beaucoup d’encre, parce que ce mot a été souvent employé par l’extrême droite.

FRANCOIS GUILLOT / AFP French Interior Minister Gerald Darmanin speaks druing a session of questions to the Government at the French National Assembly on July 16, 2020, in Paris.

Pour qualifier les actes violents des militants écologistes qui ont affronté les forces de l’ordre autour des superbassines de rétention d’eau, le ministre de l’Intérieur a parlé « d’écoterrorisme ». La polémique a suivi. Et nul doute que ses conseillers ont listé avec satisfaction le nombre d’articles consacré à leur patron. Lorsque Sarkozy avait violemment mis en cause les juges après le viol d’une joggeuse, son entourage se frottait les mains : « On devrait envoyer chaque jour des fleurs à Libération qui fait notre campagne », aimaient dire les sarkoboys.

THIERRY ZOCCOLAN / AFP Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin en déplacement à Lyon, le 30 juillet 2022

L’histoire se répète-t-elle ? Autres temps autres mœurs : Gérald Darmanin ne peut aller aussi loin que son ainé Sarkozy. Quand ce dernier parlait « d’utiliser le karcher » et promettait de s’occuper de la « racaille » dans les banlieues, Gérald Darmanin doit se contenter d’un bonhomme « Etre méchant avec les méchants et gentils avec les gentils » pour décrire l’esprit de la énième future loi sur l’immigration qu’il présentera dans quelques semaines. Une sorte de « en même temps pour les Nuls ». La pensée complexe - et velléitaire – du macronisme a rendu l’exécutif inaudible en matière régalienne.

Darmanin veut remettre la police au centre du village en tentant une synthèse macro-sarkozienne. Cohérent, l’homme de Tourcoing martèle depuis le premier quinquennat que le macronisme ne parle pas au peuple. « Mon ENA, c’est Tourcoing » aime-t-il répéter. Tout comme Sarkozy fustigeait les énarques dans ses discours écrits… par les anciens de l’ENA qui l’entouraient.

Gérald Darmanin se prépare à contrer l’offre politique de Marine Le Pen, qu’il affrontée à la télévision et qu’il rencontre dans le cadre de ses consultations avec les parlementaires. Il sait qu’au terme de ce qu’on appellera un jour la "décennie Macron", il y aura certainement chez les électeurs un désir d’alternance. A cette fin, il devra passer au second volet de « sarkostratégie » : la rupture avec l’actuel président. Peut-être même quitter le gouvernement afin de se présenter devant les Français en homme libre.

Caroline BLUMBERG / POOL / AFP Le président français Emmanuel Macron et le ministre français Gérald Darmanin

L’après-Macron ayant démarré au lendemain de l’élection présidentielle, les putatifs candidats se positionnent pour le grand remplacement de 2027. Car c’est la seule certitude pour 2027 : Emmanuel Macron ne se représente pas. Le bal des ambitions a commencé. De sa fenêtre, le darwinien Macron observe le spectacle en pensant au classique du 7e art « On achève bien les chevaux » : l’histoire d’un concours de danse sans limite de temps, gagné par ceux qui surmontaient l’épuisement.