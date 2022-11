France : l'Ecole normale supérieure va proposer un séminaire d'étude sur Beyoncé

Beyoncé est la deuxième artiste la plus récompensée au monde juste après Michael Jackson

Les fans de Beyoncé en ont rêvé, l'Ecole normale supérieure l'a fait... L'établissement d'enseignement supérieur de la rue d'Ulm, l'un des plus prestigieux de France, va proposer un séminaire consacré à la chanteuse "icône du XXIe siècle", à travers le prisme de l'Histoire, de la littérature contemporaine, de l'Histoire de l'art ou encore de la philosophie.

Le cycle, ouvert à tous, s'ouvrira le 24 novembre prochain par une conférence intitulée "Beyoncé, reprises et réappropriations" avec le philosophe Richard Mèmeteau. Des tables rondes seront ensuite organisées afin de questionner l'image de la chanteuse américaine, son influence sur le féminisme ou encore son "impact sur les syncrétismes musicaux".

"Produit d'une culture occidentale, Beyoncé a épousé au fils de ses succès les mutations d'une culture de masse globalisée, écrivent les organisateurs. Adulée ou critiquée, soupçonnée d'opportunisme ou remerciée pour sa contribution à la meilleure représentation d'identités et discours jusque-là trop peu exposé.e.s, elle a abordé tous les questionnements contemporains d'une culture hégémonique." L'occasion donc de questionner son œuvre, sa personnalité, et plus largement la scission entre "une culture dite légitime et savante et une culture populaire "stigmatisée" », explique l'ENS.

Les conférences seront animées par des universitaires, des activistes, des journalistes et des acteurs du monde culturel.

Chanteuse, compositrice, danseuse, productrice de musique et actrice américaine, Beyoncé est l'artiste de tous les records.

Désignée en 2009 comme étant l'artiste de la décennie 2000 par The Guardian, le New Musical Express la voyait comme l'une des artistes ayant défini la décennie 2010. En 2013, les critiques musicales du New Yorker décrivent Beyoncé comme étant la musicienne la plus populaire, la plus importante et la plus influente de ce début de 21e siècle.

En 2013, le magazine Forbes la classe 17e dans la liste des femmes les plus puissantes et 4e dans la liste des stars les plus puissantes du monde, ce qui fait d'elle la deuxième chanteuse la plus puissante au monde, derrière Lady Gaga et devant Madonna.

En 2014, elle figure en tête de la liste établie par le magazine Forbes des célébrités les plus influentes au monde, et en 2022, le magazine Rolling Stone la déclare plus grande artiste musicale de la décennie passée.

En janvier 2017, elle dénombrait plus de 185,5 millions de disques vendus dans le monde, auxquels peuvent s'ajouter les 65,5 millions d'exemplaires vendus avec le groupe Destiny's Child dont elle a été la meneuse.

Beyoncé a remporté de très nombreuses récompenses au fil de sa carrière, à tel point qu'elle est la deuxième artiste la plus récompensée au monde juste après Michael Jackson.

Elle est également connue pour son engagement en faveur de l'égalité des droits civiques et des droits des femmes.