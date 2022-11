Olivier Nakache et Eric Toledano ont d'abord été les interviewés du papotin, un "choc émotionnel"

Une personnalité interrogée par un panel de journalistes non professionnels atteints d’autisme. C’est la formule originale – pour ne pas dire déroutante – des « Rencontres du papotin », diffusées sur France 2. Ces interviewes ne datent pourtant pas d’hier. Elles existent même depuis trente ans. L’initiative en revient à Driss El Kesri, éducateur spécialisé, sur une idée des patients de l’hôpital de jour d’Antony, qui au départ avaient exprimé leur volonté de créer un journal papier.

Ainsi était né « Le papotin », qui existe toujours. Mais ces journalistes en herbe souhaitaient également sortir de leurs quatre murs et aller à la rencontre de personnalités.

Parmi les premiers à jouer le jeu de ces interviews, l’acteur André Dussolier, au sortir du tournage de «Trois hommes et un couffin» en 1985, mais aussi le réalisateur Leos Carax, réputé pour tenir les médias à distance. Suivront d’innombrables personnalités comme Jean-Jacques Goldman, Renaud, Barbara, Nicolas Sarkozy ou Marc Lavoine.

Il y a quelques années, Olivier Nakache et Eric Toledano se sont à leur tour retrouvés dans le fauteuil des interviewés du papotin. Une vraie révélation pour Olivier Nakache qui évoque « un choc émotionnel. » Il faut dire que les questions que posent ces journalistes sont sans filtre, marquées par la fraîcheur et la spontanéité. « Les personnalités interrogées arrivent avec leur armure et leur assurance, mais au bout de trois questions, tout ça tombe. Elles sont mises à nu et amenées à se révéler telles qu’elles sont. A être simplement elles-mêmes. On est face à de la sincérité et de la vérité pures », relatait le réalisateur sur France Inter. L’idée de filmer ces fameuses interviews a alors fait son chemin.

France 2 official Les rencontres du Papotin

On le sait, les deux réalisateurs français s’intéressent depuis longtemps aux personnes en situation de handicap, par le biais d’associations qu’ils côtoient depuis de nombreuses années. C’est aussi le sujet de deux de leurs plus grands succès, « Intouchables » et « Hors norme ». Ce dernier film avait notamment permis de jeter un énorme coup de projecteur sur les carences de la prise en charge des enfants atteints de troubles du spectre autistique. Si bien que les deux réalisateurs avaient même accompagné les parents de ces enfants jusqu’à l’Elysée pour soutenir leurs revendications.

Pour filmer au plus juste les interviews du papotin, et faire que le résultat ne soit pas « fabriqué » ou caricatural, les deux cinéastes se sont entourés d’éducateurs et de psychologues, comme ils l’avaient fait pour « Hors norme ». Le résultat : des moments de pure grâce, dénués de tout artifice, captés avec l’intelligence et la sensibilité qu’on connaît au duo Nakache-Tolédano.

« Tu es marié ou pas ? », « Est-ce que vous aimez le cassoulet ? », « Qu’est-ce qui vous fait peur dans la solitude ? », « Quel est votre rapport à l’enfance ? ». Les questions fusent, des plus légères aux plus profondes, à l’image de ce qu’est la vie, la vraie. On retiendra un Gilles Lellouche sidéré par la sincérité et la lucidité de ceux qui l’interrogent, ou une Camille Cottin qui fond en larmes au moment d’évoquer son père défunt, répétant : « C’est inacceptable… »

France 2 official Camille Cotin dans Les rencontres du Popotin

Olivier Nakache et Eric Tolédano se réjouissent que le programme soit diffusé en prime time. « C’est fou que ce soit diffusé à 20h30. C’est génial qu’il y ait une place aux heures de grande écoute pour un programme original qui permet de montrer les différences. Tout le monde est gagnant : les autistes parce qu’ils sont plus visibles, et les spectateurs auxquels on offre une émission de qualité », commentait Olivier Nakache sur France Inter.

Tous ceux qui travaillent avec les autistes le disent : des films comme « Hors norme » ou « Rain Man » ont très largement contribué à modifier le regard sur ce handicap et à casser les préjugés. Une entreprise qu’ils espèrent voir se poursuivre avec « Les rencontres du papotin », qui ont attiré pour leurs deux premiers numéros plus de trois millions de téléspectateurs.