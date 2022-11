Avant-première à Paris de Cinema Sabaya, le film israélien aux multiples récompenses

"Ce film, très réaliste, offre l’occasion de se faire une idée de la singularité de la société israélienne"

Que les spectateurs français qui n’ont pas eu la chance de voir "Cinema Sabaya" se rassurent : ils auront l’opportunité de visionner le film israélien à Paris en avant-première cette semaine.

Projeté à l’initiative d’Hélène Schoumann, directrice du Festival du cinéma israélien de Paris, ce film récompensé par cinq Ophirs (équivalent israélien des César) – dont celui du meilleur film - est également en lice pour représenter Israël à l’édition 2023 des Oscars à Hollywood.

"Il s’agit d’un vrai coup de cœur, c’est un film magnifique", dit Hélène Schoumann.

"Cinema Sabaya" d’Orit Fouks Rotem, met en scène huit femmes, arabes et juives, qui participent à un atelier vidéo leur proposant de filmer des moments de leur vie. Leurs interactions reflètent toute la complexité de la réalité israélienne, faites de paradoxes, d’humanité et de conflits. La dynamique de groupe oblige les femmes à remettre en question leurs croyances tout en apprenant à se connaître, à travers des débats enflammés et souvent bouleversants qui balaient tous les grands sujets de société.

"Ce film, très réaliste, offre l’occasion de se faire une idée de la singularité de la société israélienne, loin de tous les clichés manichéens que les Juifs de diaspora peuvent avoir en tête", relate Hélène Schoumann, qui se définit comme une "passeuse d’images" montrant les différentes facettes d’Israël.

Pour la directrice du Festival du cinéma israélien de Paris, il s’agit aussi d’un film qui montre toute la fraternité qui peut exister entre les femmes. "On y voit de l’amour, de la complicité, et la coexistence qui peut exister au sein de la société israélienne", dit-elle, saluant tout particulièrement la performance de l’actrice principale, Dana Ivgy, l’une des meilleures de sa génération, dit-elle.

Hélène Schoumann, dont le flair vaut à son festival d’être un véritable passe-droit pour les films israéliens distribués en France, se réjouit de rassembler un public "de moins en moins communautaire, plus cinéphile et exigeant".

Cinema Sabaya sera projeté en avant-première le 22 novembre à 19h30 au cinéma Majestic Passy.

Billets disponibles en ligne sur www.dulaccinemas.com ou en caisse