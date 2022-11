Affaire Sofiane Bennacer: Carla Bruni et sa soeur Valéria dénoncent un lynchage médiatique

"Honte à toi Libération", a écrit l'ancienne Première dame sur son compte Instagram

Les sœurs Bruni-Tedeschi ne sont pas contentes et elles le font savoir. Après que Sofiane Bennacer, compagnon de Valéria et héros de son dernier film Les Amandiers, a fait la Une de Libération pour des viols présumés de deux de ses anciennes compagnes et a été retiré de la liste des nominés aux César, Carla et Valéria sont montées au front.

Giacomo Frullani / AFP Carla Bruni-Sarkozy, sa mère la pianiste de concert italienne Marisa Borini et sa sœur réalisatrice et actrice Valeria Bruni Tedeschi posent à Venise

"Honte à toi Libération", a écrit l'ancienne Première dame sur son compte Instagram dans une tribune virulente, dans laquelle elle accuse le quotidien de ne pas avoir respecté la présomption d'innocence, "l'un des fondements de notre démocratie": "Cela fait bien 40 ans que Libé nous donne des leçons de morale mais visiblement la présomption d'innocence lui est tout à fait étrangère". Et d'ajouter : "Condamner à la une d'un journal, de nos jours, c'est condamner tout court. C'est crucifier quelqu'un, sans même savoir ce qu'il en est vraiment. C'est bafouer l'un des fondements de nos démocraties."

"Je ne pouvais pas envisager de faire le film sans lui"

La réalisatrice Valeria Bruni-Tedeschi est, elle aussi, sortie du silence pour dénoncer "un pur lynchage médiatique, procédé très éloigné d'une volonté d'informer de façon objective et impartiale". Comme Libération l’indiquait vendredi matin, Valeria Bruni-Tedeschi, 58 ans, a admis avoir eu vent des accusations de viols contre le jeune homme avant le début du tournage de son film, Les Amandiers, en juin 2021. "Mes producteurs ont exprimé des craintes et des réticences, mais je leur ai indiqué que ces rumeurs ne m’arrêtaient pas et que je ne pouvais pas envisager de faire le film sans lui", a-t-elle ajouté.