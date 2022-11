Chaque oeuvre fait entre 40 et 80 m de long

Un concept innovant à Paris. Le tunnel des Tuileries à Paris s'est complétement transformé en un véritable parcours de Street Art avec le soutien de la Ville de Paris et sous la direction artistique de Nicolas Laugero Lasserre, directeur de l’ICART, co-fondateur de la péniche Fluctuart et président d’Artistik Rezo. L'exposition "L’art urbain en bord de Seine" rassemble 10 œuvres d'artistes européens sur 860 m de long entre la Concorde et le Pont Neuf, jusqu’en juillet 2023.

Les artistes ont ainsi recouvert les murs du tunnel de fresques originales de 2000 m2, chaque oeuvre faisant entre 40 et 80 m de long. Collage, bombe aérosol, peinture, pochoir ou encore graffiti ont été utilisés pour la réalisation d'oeuvres exceptionnelles.

L’artiste Italien Andrea Ravo Mattoni a notamment fait une peinture à l’aérosol qui reprend directement des détails de chefs-d’œuvre du Louvre. En outre, d’autres artistes se sont inspirés par exemple des JO comme Romain Froquet qui revisite les anneaux olympiques dans sa grande fresque.

Marcheurs, sportifs ou encore cyclistes peuvent admirer des fresques aussi colorées qu'originales.