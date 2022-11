France : ouverture de 7 nouveaux magasins Primark

Les boutiques feront entre 2 500 et 4 500 mètres carrés

L'enseigne irlandaise Primark spécialisée dans la distribution de vêtements à bas prix a annoncé l'ouverture de 7 nouveaux magasins en France et la création de 800 nouveaux emplois. L'entreprise compte actuellement pas moins de 409 boutiques réparties dans le monde et souhaiterait atteindre les 530 d'ici 2026.

Depuis 2013, Primark s'est fait une place de choix sur le marché français et représente désormais le 3e marché du groupe avec 20 magasins et 5 820 salariés. Dès le 9 décembre, un Primark verra le jour dans le complexe commercial l’Atoll près d'Angers. Puis en 2023, d'autres magasins seront ouverts à Brest, Nantes, Rouen, Grenoble, Mulhouse et Saint-Étienne. Au total la marque va investir 100 millions d'euros.

Les boutiques feront entre 2 500 et 4 500 mètres carrés et proposeront un large éventail d'articles de mode. En outre, Primark va agrandir sa surface de vente à Lyon, au sein du centre commercial de la Part-Dieu qui avait ouvert en 2015 sur 3 600 m.

Primark est spécialisée dans la vente de vêtements prêt-à-porter à très bas prix, avec des tarifs en moyenne moins élevés de 35 % par rapport à la concurrence. Fondée en 1969 à Dublin sous le nom de Penneys, elle s'implante en Angleterre quatre ans plus tard puis croît progressivement dans le Royaume-Uni durant 20 ans. En cinq ans d'ouverture successives, le chiffre d'affaires est multiplié par 2,53. En 2015, la marque ouvre sa première boutique à Boston.