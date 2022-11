France : plus de 2 millions de spectateurs pour le biopic sur Simone Veil

Il est également en passe de devenir le troisième film le plus vu de l'année 2022

Le biopic d'Olivier Dahan sur le parcours hors norme de Simone Veil connaît un énorme succès dans l'hexagone avec déjà plus de deux millions d'entrées pour sa septième semaine en salles et reste le deuxième film le plus vu en France.

Il est également en passe de devenir le troisième film le plus vu de l'année 2022, derrière "Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu ?" et "Novembre" selon le média Le Parisien. "J'ai réalisé Simone en pensant aux jeunes", avait affirmé Olivier Dahan dans le quotidien.

Un buste à l'Assemblée nationale

Un buste de Simone Veil a été inauguré ce mardi dans les jardins de l'Assemblée nationale, 48 ans après le vote historique de la loi portant son nom, qui autorisa l'interruption volontaire de grossesse (IVG).

La sculpture en bronze, entourée symboliquement de rosiers "Marie Curie", a été installée à quelques pas de l'hémicycle où elle avait défendu son texte en tant que ministre de la Santé, face à l'hostilité brutale de ses adversaires. "Certes, elle ne fut pas députée à l'Assemblée nationale, mais sa voix ne retentit pas moins de manière inoubliable" au Palais Bourbon, a dit la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, devant des dizaines d'invités, dont le fils de l'ancienne ministre, Pierre-François Veil.

AFP Archives / Franck FIFE L'ancienne ministre de la Santé Simone Veil, à Paris, le 26 octobre 2007

La loi Veil de dépénalisation de l'avortement, votée à l'Assemblée le 29 novembre 1974 et promulguée en janvier 1975, avait donné lieu à un débat houleux, "l'un des plus durs de la Ve République", a souligné Mme Braun-Pivet.

Simone Veil est morte en 2017 à l'âge de 89 ans. Rescapée d'Auschwitz, elle a notamment été magistrate et plusieurs fois ministre. Elle a aussi été la première femme à présider le Parlement européen. La sculpture installée à l'Assemblée est l'œuvre de l'artiste Sissy Piana. Financée par la "Fondation pour Strasbourg", elle fait partie d'une série de bustes devant être placés dans des lieux qui ont jalonné la vie de Simone Veil. Un autre exemplaire a déjà été inauguré au siège du Parlement européen à Strasbourg.