France : deux Français sur trois se sentent souvent en insécurité (sondage)

Pour une majorité de sondés, l'action du gouvernement est inefficace contre l'insécurité

Une enquête élaborée par l'institut Elabe pour BFMTV révèle que 68% des français estiment que la situation concernant la sécurité des biens et des personnes dans le pays s'est dégradée au cours des dernières années. Cela représente une augmentation de 5% par rapport à l’année dernière. 28% des Français considèrent que la situation n’a pas changé tandis que 4% pensent qu’elle s’améliore. Il est à noter que les ouvriers (75%) et les retraités (71%) sont ceux qui estiment le plus que la situation s’est dégradée. À l’inverse, 59% des cadres et 55% des 18-24 ans semblent moins inquiets.

Par ailleurs, les Français les plus inquiets pour leur sécurité (67%) sont les électeurs des partis d’extrême droite, en particulier ceux d'Eric Zemmour (97%) et de Marine Le Pen (84%). Les moins inquiets sont ceux de Jean-Luc Mélenchon avec 50%. De plus, 15% des Français affirment avoir été victimes d’agression, de vol à l’arrachée ou de cambriolage ces deux dernières années et 29% connaissent quelqu’un qui en a été victime.

Christophe ARCHAMBAULT / AFP Illustration - Séance de questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, chambre basse du Parlement français, à Paris

Pour une majorité de sondés, quelle que soit leur sensibilité politique, l'action du gouvernement est inefficace contre l'insécurité, les partisans d’Emmanuel Macron inclus. 61% d’entre eux considèrent que les agressions doivent être la priorité du gouvernement, avant les agressions à caractère sexuel.

30% des Français font confiance à Emmanuel Macron pour agir efficacement pour leur sécurité, alors que 38% placent leur confiance en Marine Le Pen. Cette différence de confiance est nettement plus marquée chez les ouvriers, dont 49% font confiance à Le Pen. Néanmoins, aucun politicien n'obtient la confiance d'une majorité des sondés.