La Commission européenne valide la suppression de vols intérieurs courts en France

Les vols intérieurs lorsqu'un trajet en train de moins de 2 heures 30 est possible vont être interdits

La Commission européenne a validé avec de modestes ajustements l'interdiction de vols intérieurs français lorsqu'un trajet en train de moins de 2 heures 30 est possible, mesure emblématique de la loi climat de 2021 qui devra être réexaminée au bout de trois ans et s'appliquera aussi théoriquement aux vols en correspondance. Toutefois, un voyageur en correspondance à Roissy à destination de Nantes ou Bordeaux pourra encore prendre un avion pour la dernière étape de son voyage.

Selon la Direction générale de l'Aviation civile (DGAC), "les correspondances vers les hubs nationaux seront toujours possibles, le temps qu'une offre ferroviaire suffisante soit développée vers les gares aéroportuaires". Pour qu'une liaison aérienne soit interdite, il faudra aussi que le trajet aller-retour en train permette notamment de passer huit heures à destination, donc "sans perte de niveau de service par rapport à l'avion", selon la même source. Dans la décision de la Commission, il est écrit que "les trois liaisons entre Paris-Orly et Bordeaux, Nantes et Lyon seront interdites à tout transporteur" aérien, règle déjà appliquée dans les faits.

Thibaud MORITZ / AFP Des avions Ryanair sur le tarmac de l'aéroport de Bordeaux-Merignac, à Mérignac, dans le sud-ouest de la France.

En revanche, "les liaisons entre Paris-Charles-de-Gaulle, d'une part, et Bordeaux et Nantes, d'autre part, sont exclues du champ de la mesure, du fait d'un temps de trajet ferroviaire supérieur à 2 heures 30 pour rejoindre la gare de l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle" pour une éventuelle correspondance aérienne. Idem pour "Paris-Charles-de-Gaulle, d'une part, et Rennes et Lyon, d'autre part" et Lyon-Marseille.

"Une future amélioration des services ferroviaires (...) pourra permettre l'interdiction de ces liaisons aériennes", selon les arguments de la France, qui a discuté pendant plusieurs mois avec la Commission. L'exécutif européen avait en décembre 2021 annoncé conduire une "analyse approfondie" de ce projet, contesté notamment par l'Union des aéroports français (UAF). Le Syndicat des compagnies aériennes autonomes (Scara) avait également déposé un recours.