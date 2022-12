France : un député LFI appelle à "dénazifier l'espace public" en rebaptisant les rues

"Des partisans du régime de Vichy, adeptes de thèses nazies, donnent leur nom à des rues de France"

Le député LFI Hadrien Clouet a appelé le ministère de la Culture à "dénazifier l'espace public français". Une formule choc pour demander que soient débaptisées les rues rendant hommage à des nazis et des collaborateurs français. Dans sa question posée à la ministre de la Culture Rima Abdul-Malak dans Le Journal officiel, l'insoumis cite notamment les rues au nom d'Alexis Carrel "hitlérien (...) qui appelait à l'extermination par le gaz des populations jugées inférieures" ou Paul Morand "écrivain antisémite acharné", écrit-il.

https://twitter.com/i/web/status/1597478715872538624 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

"Aujourd'hui encore, des partisans du régime de Vichy, adeptes de thèses et de théories nazies, eugénistes, racialistes et antisémites, donnent leur nom à des espaces publics", pointe-t-il. Invité dans les GGMO de Benjamin Petrover sur i24NEWS, le député a expliqué que certaines de ces artères avaient été nommées avant le génocide nazi et l'époque de la collaboration. Pour d'autres, baptisées après la Seconde Guerre mondiale, "on ne connaissait alors pas bien les activités collaborationnistes ou le soutien au régime nazi des personnalités retenues", a-t-il dit.

Hadrien Clouet a indiqué qu'il ne connaissait pas le nombres d'artères françaises portant des patronymes controversés, mais qu'il demandait justement à la ministre de la Culture d'en dresser un inventaire, et d'en informer ensuite les villes et les communes concernées afin qu'elles puissent prendre les décisions qui s'imposent en concertation avec les élus locaux.

Interrogé par Benjamin Petrover sur l'utilisation du mot "dénazifier", le député a affirmé qu'il n'y avait pas d'autre mot pour désigner ce phénomène alors que les noms de gens soutenant les thèses nazies ornaient les rues de France. "Les enfants grandissent avec leur patronyme sur une plaque de rue, les expéditeurs de courrier rappellent leur souvenir sous forme d'adresse postale, les touristes s'y réfèrent pour s'y orienter"; a-t-il commenté, dénonçant l'hommage rendu à ces personnes.