France : la ville de Boulogne rend hommage à Louise Pikovsky

Les lettres de la jeune fille avaient été découvertes il y a 12 ans au lycée Jean de La Fontaine

La ville de Boulogne-Billancourt a rendu hommage à Louise Pikovsky en dévoilant une plaque à sa mémoire ce mardi, lors d'une cérémonie en présence du maire, Pierre-Christophe Baguet, de représentants de la communauté juive de France, des membres de la famille Pikovsky et des associations de mémoire de la déportation.

La jeune fille, assassinée à Auschwitz avec sa famille, était apparue dans la lumière il y a douze ans, lorsque des lettres écrites de sa main avaient été retrouvées dans une armoire du lycée Jean de La Fontaine à Paris. Ces courriers de l'ancienne élève, dont le dernier date du 22 janvier 1944, étaient adressés à la professeure de lettres de Louise. Ils étaient restés là durant des décennies à la méconnaissance de tous.

La découverte, que beaucoup ont assimilée au journal d'Anne Frank, avait bouleversé en France et ailleurs, et un documentaire ainsi qu'une bande dessinée retraçant la vie de la jeune fille. La plaque dévoilée à la mairie de Boulogne-Billancourt sera ensuite apposée au dernier domicile de la famille Pikovsky, au 50 rue Georges Sorel de la ville.

Stéphanie Trouillard, la journaliste à qui l'on doit d'avoir retracé le parcours de Louise après la découverte des missives, a salué l'hommage de la ville et fait part de son émotion. "Une journée si importante pour la famille Pikovsky et pour moi aujourd'hui. L'aboutissement d'années de recherches et un bel hommage pour Louise, Annette, Lucie, Jean, Abraham et Barbe Brunette", a-t-elle écrit sur Twitter.