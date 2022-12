France : "Zemmour a banalisé un discours antisémite impardonnable", selon Jean-François Copé

"Je me moque totalement des analyses de Zemmour"

"Je me moque totalement des analyses de Zemmour qui pour moi n'ont strictement aucun intérêt", a déclaré mardi soir le maire (LR) de Meaux et ancien ministre Jean-François Copé dans Conversations avec Anna Cabana.

"La seule chose que je retiens de Zemmour est qu'il est pour des raisons qui lui appartiennent, celui qui aura ranimé de nulle part les factions d'extrême droite les plus glauques, banalisé un discours antisémite impardonnable et qui vient donner des leçons aux autres, alors que très franchement on a fait le tour des analyses politiques du personnage", a-t-il affirmé.

Selon Copé, "nous sommes aujourd'hui dans une approche qui est une opposition frontale et vitale entre des partis de gouvernement attachés à des valeurs et à des partis extrémistes qui n'en ont rien à faire".

Éric Zemmour, le président de Reconquête, s'est exprimé sur l'avenir des LR lundi au micro de la radio RTL. "Les Républicains ? "Je crois qu'ils sont morts", a-t-il lancé alors que le parti devra départager dimanche prochain Eric Ciotti et Bruno Retailleau pour prendre la présidence.