Figure libre - France : Génération remplaçants, par Michaël Darmon

Un grand remplacement a commencé. Les Républicains (LR ) , le parti socialiste, les Verts, les partis politiques français, sont en train de renouveler leurs dirigeants. Ce mouvement est loin des préoccupations quotidiennes des Français, mais il façonne néanmoins le deuxième quinquennat Macron, à la veille d’un début d’année 2023 qui s’annonce difficile avec les débats sur les retraites et l’immigration, sans compter la crise énergétique et économique.

Geoffroy Van der Hasselt / AFP Eric Ciotti, Aurélien Pradie et le président du groupe Les Républicains (LR) au Sénat français Bruno Retailleau, candidats à la présidence du parti LR, le président du Sénat français Gérard Larcher et la vice-présidente du parti LR Annie Genevard le 26 novembre

Commençons par l’élection du président des LR. Eric Ciotti, député des Alpes-Maritimes, est arrivé en tête d’un scrutin interne. Il est opposé au sénateur de Vendée, Bruno Retailleau. C’est la droite « Sarko » face à la droite « Trocadéro », celle que François Fillon avait rassemblée dans son sursaut lors de la présidentielle de 2017. Sans préjuger du résultat final, il est intéressant de constater que la Macronie murmure en coulisses sa préférence pour Ciotti. « C’est un deal maker, les proches de Macron considèrent qu’il est possible de trouver des accords avec lui malgré ses coups de menton et ses déclarations clivantes. Tandis que Retailleau est beaucoup plus difficile à manier », estime un ponte de droite en contact avec la majorité.

Autour d’Emmanuel Macron, on a bien noté le geste discret d’Eric Ciotti à l’égard de Richard Ferrand, le maréchal macroniste battu aux dernières élections : Eric Ciotti, questeur de l’Assemblée, qui a la main sur le palais Bourbon, lui a fourni un bureau au titre de son ancien statut de Président de l’Assemblée nationale. Un acte de diplomatie parlementaire compris comme un message d’apaisement. Il n’en reste pas moins que le futur président du parti récupérera une formation réduite à la portion congrue, dont l’héritage glorieux du RPR, puis de l’UMP, a fondu comme neige au soleil.

Désormais l’avenir de LR et de ses 91 000 adhérents déclarés risque de déboucher sur une impasse : la soumission en cas d’accord avec la majorité ou la dissolution s’il se rapproche du RN, et en embuscade en cas d’ OPA hostile. Entre les Macronistes et les Lepénistes, c’est la course poursuite pour arriver à se jeter sur ce parti d’appoint qui peut faire basculer une majorité d’un côté comme de l’autre. Dans ce cas de figure, peu importe la personnalité de son président. Un fait est certain : une page se tourne, celle des capitaines politiques qui ont marqué leur époque, de Gaulle à Sarkozy, en passant par Giscard, Pompidou et Chirac.

Place à l’équipe B, à l’instar de cette équipe de France qui perd dès lors qu’elle fait jouer des remplaçants peu habitués aux grands enjeux. Signe des temps : le dernier président qui a fait gagner la droite tient désormais meeting devant les juges de la Cour d’appel. Nicolas Sarkozy, jugé pour corruption et trafic d’influence, condamné en première instance, se bat pour éviter la prison.

La situation est identique chez les socialistes. Fin janvier 2023, le congrès qui doit renouveler ses instances dirigeantes doit répondre à cette question concernant son secrétaire général Olivier Faure : stop ou encore ? L’ancien lieutenant de François Hollande est un ardent défenseur de la Nupes, le cartel électoral qui a permis de sauver un groupe socialiste sous la régence de LFI.

Christophe ARCHAMBAULT / AFP Le premier secrétaire du Parti socialiste français (PS) Olivier Faure à Paris le 16 octobre 2022

Ses adversaires, à l’instar de Bernard Cazeneuve, ancien premier ministre de François Hollande, pilonnent régulièrement cette alliance. « LFI fabrique des votes d’extrême droite en quantité industrielle », a asséné Cazeneuve sur Radio J. Les socialistes anti Nupes veulent battre Faure au congrès et faire éclater la Nupes. Là encore, que Faure soit maintenu ou remplacé ne changera rien : le PS de François Mitterrand appartient à l’histoire, en panne de leader capable de provoquer un souffle politique susceptible de sortir les Français de la déprime collective.

Pour en être capable, encore faudrait-il avoir le courage d’aborder les vrais sujets et les grandes mutations de notre époque, dont l’une d’entre elles est la métamorphose du monde du travail de plus en plus influencé par la révolution numérique, et l’arrivée à grande vitesse de l’intelligence artificielle et du Metavers.

Ludovic MARIN / AFP Marine Le Pen du Rassemblement national (RN) et députée française s'adresse aux médias après le 21 juin 2022

Le Graal du salariat est moins recherché par la jeune génération qui cherche de plus en plus à se libérer des structures étatiques. Le sentiment d’une impuissance publique grandit. L’indifférence des Français face aux messages du gouvernement implorant la population de remettre ses masques et de se faire vacciner contre le Covid 19 est un signe non négligeable.

C’est l’ère du déclin programmé, disent de concert Jacques Julliard et Franz Olivier Giesbert, deux grognards futés de l’observation politique. Au sommet de la majorité, Stéphane Séjourné, un ouvrier de la Macronie, un inconnu du grand public, dirige le parti Renaissance dont le nom à lui seul semble indiquer l’ampleur de la tâche. Hormis quelques personnalités, les membres du gouvernement Borne restent discrets.

Thomas SAMSON / AFP Le secrétaire général de Renaissance, Stéphane Séjourne, au siège du parti à Paris le 29 septembre 2022

Une élue municipale d'Hénin Beaumont dans les Hauts de France, Marine Tondelier, députée, est elle aussi très peu connue. Le renouvelement est un fait mais est-ce qu'il sera signe d'efficacité politique ?

Lorsqu’ils s’expriment librement devant des publics sans médias, François Hollande et Edouard Philippe, chacun de leur côté, partagent un diagnostic qui n’est pas un pronostic : à date, sur le papier, Marine le Pen est la favorite pour 2027. Il reste cinq ans pour déjouer cette situation, conviennent-ils.

Et d’évoquer en privé une combinaison pour une feuille de match inédite : une expérience au pouvoir de Marine Le Pen permettrait de démontrer l’incapacité du RN à diriger la France avant la compétition présidentielle. Reste qu’Emmanuel Macron, qui aime en ces temps de Coupe du Monde épater la galerie médiatique en devinant les scores de l’équipe de France − comme il l’a fait pour le match contre la Pologne −, joue une partie autrement plus cruciale. Sa deuxième mi-temps à la tête de la France est beaucoup plus difficile qu’il ne l’avait envisagée. Avec le risque que la remplaçante Le Pen soit au final en capacité de quitter les gradins où elle est à ce jour affectée, et d’entrer sur le terrain sans qu’il puisse l’en empêcher.