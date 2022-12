BILLET La kippa du professeur Cyrille Cohen fait mal à la France

"Vous comprenez que la laïcité, c’est un peu la discrétion"

"On se parle dimanche ? Shabbat va bientôt rentrer". Cyrille Cohen annonce la couleur. Ou plutôt il ne l’annonce pas, elle s’impose. Le vendredi soir à la tombée de la nuit, il coupe son téléphone, quels que soient les bonheurs ou les malheurs du monde.

Le 28 novembre, Cyrille Cohen était sur le plateau de CNEWS, en France, pour parler Covid. Cet éminent professeur, originaire de Marseille, installé en Israël depuis trente ans, directeur du laboratoire d’immunothérapie de Bar Ilan, y est souvent depuis le début de la pandémie. Il est d’ailleurs sur les écrans du monde entier. Quelque 700 plateaux télé en trois ans, plus de vingt pays... Avec sa kippa toujours, à laquelle il ne pense même pas et sur laquelle on ne l’a jamais interpellé.

Mais ce jour-là, sur CNEWS, s’est joué à l’antenne un match assez ridicule, entre la laïcité "à la française" et la "religiosité" à l'israélienne. "Pardonnez-moi de vous interrompre, cela n’a pas de rapport avec la médecine, mais je vais vous poser une question que beaucoup de monde pose... Pourquoi portez-vous une kippa en studio ?", l'interpelle le journaliste Pascal Praud. "Ah je suis d’accord", renchérit soulagée Elizabeth Lévy à sa gauche. "Je lui ai fait la même remarque à la machine à café. Vous comprenez que la laïcité, c’est un peu la discrétion".

Pascal Praud est immédiatement gêné par sa propre question. Elisabeth Lévy, elle, jubile. Elle en rêvait. Elle est dans son élément, le combat de sa vie. La laïcité. En France, un grand intellectuel, scientifique de surcroît, n’affiche pas ses croyances religieuses, à mille lieux de la rationalité et de la pudeur attendues d’un homme officiellement intelligent. "La laïcité, c’est un peu la discrétion "... Ainsi soit-il. Au vu de la séquence, on peut se demander à qui revient la palme de l’élégance.

Cyrille Cohen, lui, est pris par surprise. Il sait que la kippa peut déranger les antisémites, mais n’avait pas pensé aux laïcs. En Israël, kippas, perruques et voiles font partie du décor. Les ouvriers musulmans font leur prière à même la rue, sous l’œil des passants impassibles, les burkinis s’affichent sur les plages aux côtés des deux pièces dans une indifférence générale. Lévy a voulu maladroitement, sur CNEWS, porter son combat, celui de la France. Partir en croisade contre un signe religieux. Quand la laïcité devient une religion, elle en adopte les défauts.