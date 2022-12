Mondial France-Maroc : 10.000 policiers et gendarmes mobilisés mercredi soir dont 5.000 à Paris (Darmanin)

Les effectifs seront principalement mobilisés autour des Champs-Elysées

Gérald Darmanin a annoncé mardi que "10.000 policiers et gendarmes, dont 5.000" à Paris et sa région seraient mobilisés mercredi soir en France pour encadrer les célébrations en marge de la demi-finale du Mondial France-Maroc.

"10.000 policiers et gendarmes seront mobilisés. 5.000 en région parisienne, et singulièrement autour des Champs-Elysées et 5.000 en dehors de la région parisienne", a déclaré le ministre de l'Intérieur devant l'Assemblée nationale, précisant que les Champs- Elysées ne serait pas fermés à la circulation.