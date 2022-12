Paris : une journaliste d'i24NEWS agressée en plein direct

Alors qu'elle évoquait l'ambiance à Paris avant le match France-Maroc, Hélène Corbie a été prise à partie par deux passants qui ont reconnu le logo d'i24NEWS

Une journaliste française d'i24NEWS, Hélène Corbie, a été prise à partie par des individus hostiles à Israël, mercredi soir, à Paris, dans le quartier des Halles. La jeune femme effectuait un direct pour la chaîne sur l'ambiance qui régnait dans les rues de la capitale avant la demi-finale de la Coupe du monde de football opposant la France au Maroc.

Hélène Corbie a d'abord été dérangée dans son intervention par un individu qui a lancé : "Israël n'existe pas, la Palestine vaincra, vous êtes des chiens". La journaliste ne s'est pas laissée déstabiliser et est parvenue à poursuivre son intervention, avant qu'un autre homme n'entre dans le champ de la caméra au milieu de l'interview pour affirmer "Israël, ça n'existe pas, c'est de la merde, il y a rien". Hélène Corbie a ensuite tenté de finir sa présentation, mais un des individus a mis la main devant la caméra, et la journaliste n'a pas pu achever son travail. "La honte sur vous de travailler pour les sionistes", a lancé l'individu avant de recevoir un crachat.

"J'avais peur qu'il revienne pour me frapper, il était très violent"

"La scène m'a paru interminable - je l'ai poussé de manière non violente, c'était un geste d'exaspération et après je me suis dit 'mais pourquoi tu as fait ça? J'avais peur qu'il revienne pour me frapper car il était très énervé. J'ai essayé de me reprendre comme j'ai pu. Je ne voulais pas lui laisser de tribune et qu'il déballe ses inepties, j'ai repris le micro et j'ai voulu rendre l'antenne", a témoigné Hélène Corbie à i24NEWS.

"Une fois le plateau terminé, l'adrénaline du direct est retombée. Je ne saurais pas décrire l'individu car je ne l'ai pas regardé, c'était une manière de me préserver. J'étais très bouleversée, je ne savais quoi faire, je n’avais plus de repères. Avec mon caméraman, on ne savait plus où aller", a-t-elle affirmé. "Puis la pression est retombée, on n'avait pas trop le temps de réfléchir, il y avait d'autres directs à assurer. Il ne faut pas rester sur une image négative : c'est un bel évènement et plein de gens sont super heureux de se retrouver pour boire un verre autour du match en famille ou entre amis", a-t-elle conclu.

Cet épisode malheureux en rappelle d'autres : pendant le Mondial, au Qatar, plusieurs journalistes israéliens venus faire leur travail avaient, eux aussi, été pris à partie par des supporters hostiles à Israël. La cause palestinienne a été largement relayée pendant la compétition au Qatar, et des drapeaux palestiniens ont été brandis à de nombreuses reprises, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur des stades.