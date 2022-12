France : deux exemplaires de Don Quichotte adjugés pour 504.000 euros

Les livres avaient été achetés il y a presque un siècle par un diplomate bolivien

Deux volumes "uniques" du Don Quichotte de Miguel de Cervantes ont été vendus pour 504.000 euros, frais compris, lors d'enchères organisées à Paris par la maison Sotheby's. L'identité de l'acquéreur de ces exemplaires du célébrissime ouvrage - une troisième édition du livre I imprimée en 1608, et une première édition du livre II de 1615 - n'a pas été révélée.

Considéré comme le premier roman moderne, l'histoire du pauvre et fou gentilhomme qui se prend pour un chevalier redresseur de torts connut un succès foudroyant dès sa publication en 1605.

Exposés au public en novembre chez Sotheby's à Londres, les livres avaient été achetés il y a presque un siècle par un diplomate bolivien. Nommé ambassadeur de Bolivie en France en 1947, Jorge Ortiz Linares, fervent collectionneur, était en quête d'une édition originale du roman.

Il se rend en 1930 à Londres, "probablement le lieu le plus important pour le commerce international de livres anciens", explique Ed Maggs, libraire et arrière-arrière-petit-fils d'Uriah Maggs, fondateur de la librairie de livres anciens Maggs Bros. Lors de sa visite à cette librairie, Ortiz ne trouve pas son bonheur, mais laisse ses coordonnées en attendant une nouvelle arrivée d'ouvrages. Il reçoit un appel du libraire en 1936, et se rend de nouveau à Londres.

Le 21 décembre 1936 il acquiert les deux exemplaires de Don Quichotte: le livre I pour 100 livres de l'époque, et le livre II pour 750, explique Anne Heilbronn, responsable des livres et manuscrits de Sotheby's.