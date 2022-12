La fille du peintre Picasso achète un appartement à Paris pour plus de 20 millions d'euros

Elle aurait décidé de ne s'en servir que de façon occasionnelle

La fille du célèbre peintre, Paloma Picasso vient d'acheter un appartement de 290 mètres carrés à Paris pour 21,5 millions d'euros sur l’Ile de la Cité, au dernier étage d’un immeuble datant du 17ème siècle, avec deux terrasses de 50 mètres carrés au total. La vente a été confirmée au Figaro par les notaires du Grand Paris. Il s'agit de la plus grosse vente à Paris en 2022.

Résidant en Suisse, Paloma Picasso aurait décidé de ne se servir que de façon occasionnelle de cet appartement. D'après Le Figaro, il s'agit de la deuxième vente de l'année la plus chère au m2.

Paloma Picasso est une créatrice de mode et une femme d’affaires franco-espagnole. Très jeune, elle pose pour plusieurs œuvres de son père, telles que Paloma avec orange ou Paloma en bleu. Plus tard, elle se tourne vers le secteur de la mode et crée sa propre marque sous laquelle elle sort avec le groupe L'Oréal une licence de parfums, ainsi qu’une ligne de robes du soir. Elle conçoit également des bijoux pour Tiffany & Co. depuis 1980 et fréquente le mythique Studio 54.

Elle a notamment reçu le titre d'Officier de l'ordre des Arts et des Lettres en 2011.