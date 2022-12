Stéphane Métro risque deux ans ferme pour atteintes sexuelles sur mineurs

Le tribunal rendra sa décision le 15 février

Cinq ans de prison dont trois avec sursis ont été requis mercredi contre le chanteur et ex-coach de The Voice Kids Stéphane Métro, 46 ans, connu pour ses rôles dans des comédies musicales, jugé à Bobigny pour atteintes sexuelles sur des adolescents, alors ses élèves. A la barre, M. Métro a reconnu les faits qui l'ont conduit, à 27 ans, à entamer en 2003 une "relation" avec l'une de ses élèves, alors âgée de 14 ans.

"J'étais amoureux", dit-il au sujet de la jeune fille, confiée par ses parents pour des cours particuliers de chant. A un mètre de lui, la victime l'écoute, dévastée. Elle sera incapable de prendre la parole. "Les faits ont agi sur la jeune femme comme "une bombe à fragmentation, ça atteint toutes les sphères", a appuyé son avocate, Me Marianne Rostan.

Elle "avait 14 ans, je fantasmais en avoir 15", a avancé l'artiste, qui a admis que "ce n'était pas rationnel". "J'essaie d'expliquer l'inexplicable", a-t-il lâché. Le chanteur était également jugé pour atteintes sexuelles sur deux autres victimes, un élève de 15 ans avec lequel il a eu des rapports en 2010 et 2011, et une adolescente de 14 ans à qui il a envoyé des messages inappropriés en 2015.

Dans les trois cas, la procureure Laure-Anne Boulanger a relevé le rapport d'autorité qui existait entre le professeur Stéphane Métro et ses jeunes élèves. "Il y a des choses monstrueuses dans la procédure, les faits se sont passés des dizaines de fois" mais "on est face à quelqu'un qui a compris qu'il avait un problème et qui travaille dessus", a toutefois estimé la représentante de l'accusation. Le chanteur a déjà été condamné pour atteinte sexuelle sur mineurs en 1996, pour des faits sur des enfants de 10 et 11 ans en colonie de vacances, quand il en avait 18. "Il a reconnu que son comportement était pathologique", a souligné son avocat, Me Bérenger Tourné Le tribunal rendra sa décision le 15 février.