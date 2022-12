Paris : des croix gammées sur un supermarché dans le 17e arrondissement

L'Union des Etudiants Juifs de France (UEJF) a réclamé que l'auteur des faits soit "retrouvé et sanctionné"

Des croix gammées ont été taguées en rouge sur un supermarché Franprix rue des Moines dans le 17e arrondissement de Paris lundi. "Faire l'apologie d'un crime contre l'humanité sur les murs d'un supermarché est un acte d'une grande gravité. Je fais confiance à la police pour retrouver et juger l'auteur", a réagi le maire du 17e arrondissement Geoffroy Boulard.

La députée de la 3e circonscription Caroline Yadan, a également dénoncé un acte "odieux et révoltant". "Je me suis immédiatement rendue sur place pour échanger avec le gérant du magasin et lui apporter mon soutien", a-t-elle dit.

L'Union des Etudiants Juifs de France (UEJF) a quant à elle réclamé que l'auteur des faits soit "retrouvé et sanctionné". Il y a deux semaines, des tags antisémites ont été découverts dans plusieurs commerces et panneaux de la ville de Nice.

Depuis plusieurs années, la France connaît un regain important des actes antisémites.