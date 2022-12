France : de nouveaux tags antisémites découverts sur la façade d'un commerce à Paris

Des croix gammées ont à nouveau été trouvées quelques jours après la découverte de tags antisémites dans le 17e arrondissement

Une nouvelle croix gammée a été taguée, mardi, sur la façade du supermarché asiatique Tang Gourmet avenue de Choisy, dans le 13e arrondissement de Paris. Ces nouvelles inscriptions interviennent quelques jours seulement après la découverte de tags antisémites sur les murs d’un commerce du 17e arrondissement de la capitale. La maire de Paris Anne Hidalgo a condamné des "inscriptions ignobles" et tenu à apporter son "soutien aux magasins touchés". "Paris sera toujours mobilisé contre le racisme, l'antisémitisme et toutes les formes de discriminations", a-t-elle ajouté.

Les réactions politiques se sont également enchaînées après la découverte, sur la façade d’un magasin Tang Frères, d’une croix gammée et d’inscriptions injurieuses. "Le racisme doit être combattu partout et tout le temps, sans compromis !", a souligné sur Twitter Olivia Polski, adjointe aux commerces. De son côté, Nicolas Nordman, l'adjoint à la mairie de Paris chargé de la sécurité et de la police municipale, a assuré que "des plaintes seraient déposées" et que "la Ville de Paris allait procéder au nettoyage complet" de ces inscriptions, qui ont fini par être effacées le soir même de leur découverte.