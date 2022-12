Salah Hamouri "déporté par Israël" : les mots d'une députée LFI font scandale

"Vous êtes une insulte à la mémoire de la Shoah"

Les mots employés par la députée de la France insoumise Ersilia Soudais à l'arrivée du terroriste franco-palestinien Salah Hamouri en France ne passent pas. Dans un tweet posté après l'accueil de ce dernier à l'aéroport de Roissy dans la foulée de son expulsion par Israël, la parlementaire a écrit : "Nous sommes venus.es accueillir Salah Hamouri à l'aéroport, après sa déportation orchestrée par Israël. Beaucoup d'émotions, mais la présence de tous les camarades réchauffait le cœur."

https://twitter.com/i/web/status/1604436209962569730

L'utilisation des mots 'déportation orchestrée par Israël" a vivement fait réagir, et suscité la colère d'organisations comme la Licra qui a tweeté en retour : "L'utilisation de mots comme 'déportation' est ici aussi conscient que pervers. Comme à son habitude, la France insoumise piétine l'histoire et la mémoire." L'avocat Alain Jacubowicz n'a pas non plus mâché ses mots sur le réseau social : "C'est bizarre, ma famille déportée il n'y avait personne pour l'accueillir à la gare, ou plutôt si. Mais ils n'avaient évidemment ni écharpes tricolores ni sourires. Déporté - bande de bouffons."

Pour sa part, le porte-parole du groupe Renaissance a tweeté : Votre obsession maladive, à LFI, du choix de morts ignominieux lorsqu'il s'agit d'Israël. Je vous invite à venir visiter l'ancien camp du Struthof, en Alsace, à 40 km de chez moi. Vous verrez ce qu'est c'est que "la déportation". Vous êtes une insulte à la mémoire de la Shoah."

Israël a expulsé dimanche matin le terroriste franco-palestinien Salah Hamouri, qui se trouvait en détention administrative dans le pays depuis le mois de mars. Ses activités au sein du groupe terroriste du Front populaire de libération de la Palestine lui ont valu de nombreuses arrestations. Il a notamment été condamné en 2005 à une peine d'emprisonnement de sept ans pour avoir planifié l'assassinat du rabbin Ovadia Yossef, autorité religieuse séfarade décédée en 2013. Salah Hamouri avait toutefois été libéré avant la fin de sa peine dans le cadre de l'accord Shalit. Après sa libération, il avait repris ses activités au sein du FPLP et avait de nouveau été arrêté à plusieurs reprises.

La France a condamné dimanche l'expulsion par Israël de l'avocat franco-palestinien, la jugeant "contraire au droit". "Nous condamnons aujourd'hui la décision des autorités israéliennes, contraire au droit, d'expulser M. Salah Hamouri vers la France", indique le ministère français des Affaires étrangères, dans un communiqué.