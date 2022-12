Attaque dans le 10e à Paris : l'exécutif dénonce "une odieuse attaque"

Des heurts ont éclaté en fin d'après-midi, cinq policiers ont été blessés et une personne a été interpellée

Le président français Emmanuel Macron a réagi vendredi soir suite à la fusillade dans le 10e arrondissement de Paris qui a fait 3 morts et 2 blessés contre un centre culturel Kurde, : "Les Kurdes de France ont été la cible d’une odieuse attaque au cœur de Paris. Pensées aux victimes, aux personnes qui luttent pour vivre, à leurs familles et proches. Reconnaissance à nos forces de l’ordre pour leur courage et leur sang-froid", a-t-il tweeté.

La Première ministre Elisabeth Borne a quant à elle qualifié d'"acte odieux" ces tirs, exprimant ses "pensées" et son "plein soutien aux victimes et à leurs proches". "Gratitude envers les policiers de la préfecture de police qui ont interpellé l'auteur présumé" et "aux pompiers de Paris engagés", a-t-elle indiqué sur Twitter.

De nombreuses personnalités politiques ont également exprimé leur "stupeur", "colère" ou "tristesse" après ce drame. "Stupeur et émotion après la fusillade en plein cœur de Paris", a tweeté la cheffe des députés Rassemblement national Marine Le Pen sur Twitter, quand le patron du RN Jordan Bardella vilipendait la libération de l'auteur présumé, sous contrôle judiciaire, "malgré de lourds antécédents". Le suspect de 69 ans, connu pour des précédents de violences avec armes, a été interpellé peu de temps après les faits et placé en garde à vue.

Par ailleurs, des heurts ont éclaté en fin d'après-midi sur le lieu de la fusillade. La police a fait usage de gaz lacrymogènes pour disperser des manifestants kurdes. Cinq policiers ont été blessés et une personne a été interpellée pour des violences sur les forces de l'ordre. Le conseil démocratique kurde en France appelle à manifester samedi place de la République "suite à l'attentat terroriste contre leur siège".