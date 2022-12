Kurdes tués à Paris : Ankara convoque l'ambassadeur français pour "propagande anti-Turquie"

"Nous avons exprimé notre mécontentement face à la propagande lancée par les cercles du PKK contre notre pays"

L'ambassadeur de France en Turquie a été convoqué lundi par le gouvernement turc, Ankara protestant contre ce qu'elle perçoit comme une "propagande anti-Turquie" en France, depuis le meurtre de trois Kurdes à Paris, selon une source diplomatique turque. "Nous avons exprimé notre mécontentement face à la propagande lancée par les cercles du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan, NDLR) contre notre pays, le gouvernement français et certains politiciens étant utilisés comme des instruments de propagande", a critiqué cette source.

La source a affirmé que les fausses allégations du PKK étaient utilisées "par des responsables du gouvernement français et certains politiques" contre Ankara. "Nous attendons de la France qu'elle agisse avec prudence face à l'incident susmentionné", a déclaré la source. Les relations entre la Turquie et la France ont été entachées par leurs positions opposées sur le conflit en Syrie et une série d'autres différends régionaux.

Les protestations ont éclaté après qu'un Français de 69 ans a ouvert le feu dans un centre culturel kurde à Paris. Le suspect a avoué éprouver une haine "pathologique" pour les étrangers. Le PKK mène depuis des décennies une insurrection contre l'État turc qui a fait des dizaines de milliers de victimes.