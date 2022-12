Paris : 1000&1 Signes, le premier restaurant en langue des signes fait tomber les clichés

La chaîne de couscous à emporter Walida, fondée par la mère de Gad Elmaleh, lui a proposé un partenariat

Le restaurant 1000&1 Signes dans le 11ème arrondissement de Paris ne laisse personne indifférent... Et pour cause, il est spécialement dédié aux personnes sourdes même si la majorité des clients sont entendants. Le premier restaurant en langue des signes parisien affiche déjà un franc succès. Sid Nouar, sourd de naissance est à l'origine de ce concept original, chez lui, tout le personnel est sourd et s’exprime en langue des signes.

En ouvrant cet établissement, Sid Nouar avait la volonté de faire tomber les clichés sur la surdité et de jeter des ponts entre le monde des sourds et celui des entendants. Pour rassurer les clients ayant des d’appréhensions, de petites ardoises sont mises à disposition afin de faciliter les échanges. Côté menu, de délicieux couscous, kémias, bricks ou encore cornes de gazelles sont à déguster. Aujourd'hui, la vente à emporter représente la moitié de l'activité de 1000&1 Signes.

L'entreprise qui compte aujourd'hui huit personnes, est depuis peu agréée entreprise adaptée. Deux équipes de deux cuisiniers, deux commis et deux serveuses, tous sourds, alternent le soir et le midi.

Par ailleurs, la chaîne de couscous à emporter Walida, fondée par la mère de Gad Elmaleh, lui a proposé un partenariat pour que sa cuisine soit vendue sous la marque Walida. Sid Nouar a également été désigné Entrepreneur de l'année lors de la cinquième édition des Trophées h'up entrepreneurs au cours d'une cérémonie au Carreau du Temple. Cette association décerne chaque année plusieurs prix en faveur de l'activité entrepreneuriale des porteurs de handicap. Environ 6,6 % de la population française souffrent d'un déficit auditif, dont 88 % sont devenus sourds au cours de leur vie.