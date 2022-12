Visé par des accusations d'antisémitisme, Francky Vincent attaque un chroniqueur de TPMP

"Je me suis retrouvé dans un traquenard"

Le chanteur Francky Vincent a décidé d'attaquer le chroniqueur de TPMP Gilles Verdez en diffamation. Au coeur du litige, son passage dans l'émission de Cyril Hanouna début décembre.

Invité à l'origine pour évoquer sa récente nomination comme Chevalier des Arts et des Lettres, le chanteur affirme avoir été assailli de questions sur sa proximité avec Dieudonné, et interrogé sur ses accointances antisémites présumées.

"Dieudonné est antisémite et a été condamné comme tel. Comment pouvez-vous dire qu'il est votre idole ?", l'a interrogé Gilles Verdez. "Cela ne vous dérange pas de vous être produit au Bal des Quenelles ?", lui a-t-il encore demandé. "Je m'arrête à l'homme, à celui qui me fait rire et c'est tout", a répliqué Francky Vincent. Pour sa défense, l'artiste a également invoqué le fait que sa sœur "avait eu un enfant avec un Juif".

"On me soupçonne d'être un sympathisant des antisémites parce que j'ai chanté une chanson au Bal des quenelles de Dieudonné en 2019 (...) Je prends cela très au sérieux", s'est agacé le chanteur. "Je me suis retrouvé dans un traquenard. Hanouna était le procureur et Verdez le juge", a-t-il dit.