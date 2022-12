"Des propos racistes" : la Grande mosquée de Paris porte plainte contre Michel Houellebecq

Les propos de Michel Houellebecq sont "inacceptables" et "d'une brutalité sidérante"

La Grande mosquée de Paris a annoncé mercredi qu'elle allait porter plainte contre Michel Houellebecq pour provocation à la haine contre les musulmans. L'institution religieuse dénonce les propos qu'a tenus l'auteur dans un entretien croisé avec le philosophe Michel Onfray dans un numéro hors-série de la revue Front populaire paru en novembre.

https://twitter.com/i/web/status/1608123620924219393 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Michel Houellebecq, relève la Grande mosquée, y a notamment affirmé : "Le souhait de la population française de souche, ce n'est pas qu'ils [les musulmans] s'assimilent, mais qu'ils cessent de les voler et de les agresser. Ou bien, autre solution, qu’ils s’en aillent". Dans son communiqué, le recteur Chems-Eddine Affiz cite un autre passage de l'interview : "Quand des territoires entiers seront sous contrôle islamique, je pense que des actes de résistance auront lieu. Il y aura des attentats et des fusillades dans des mosquées, dans des cafés fréquentés par des musulmans, bref des Bataclan à l'envers."

Autant de propos jugés "inacceptables" et "d'une brutalité sidérante" par l'institution. Les relations entre les autorités musulmanes françaises et l'écrivain ont toujours été particulièrement tendues en raison des positions controversées de ce dernier face à l'islam. Dans un entretien après la parution de son ouvrage "Plateforme" en 2001, Michel Houellebecq avait ouvert les hostilités en déclarant : "La religion la plus con, c'est quand même l'islam. Quand on lit le Coran, on est effondré… effondré !"

Plus tard, en 2015, son roman de politique-fiction Soumission dressait le portrait anxiogène d'une France dirigée par la Fraternité musulmane après une alliance avec le Parti socialiste, l'UMP et le Centre pour faire barrage au Front national de Marine le Pen. Accusé d'islamophobie, le prix Goncourt, qui reste l'écrivain français le plus lu à l'étranger, avait répliqué en affirmant à la télévision : ""Il serait faux de dire que c’est une religion qui n’a pas de conséquences politiques."