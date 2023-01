France : des lycéens enquêtent sur les déportés juifs de Saint-Malo

Les élèves mènent un travail d’enquête sur des archives

Des élèves de deux classes de Terminale générale du lycée public Jacques Cartier à Saint-Malo (Bretagne) se sont lancés dans un travail de mémoire intitulé "Parcours de déportés de Saint-Malo" qui va durer toute l'année scolaire, a rapporté le journal local Le Pays Malouin. Ce projet vise à retracer l’histoire et le parcours des 63 hommes, femmes et enfants déportés de la ville.

Parmi ces déportés juifs se trouve Daniel Albohair. Né à Saint-Malo en 1941, il est mort avec sa mère dès leur arrivée à Auschwitz-Birkenau, le 30 juin 1944, rapporte le quotidien. "On part de la micro-histoire pour comprendre l’Histoire. On part de ce petit bonhomme qui n’a pas d’histoire pour faire revivre son histoire et celles d’autres déportés malouins", expliquent les professeurs d'histoire, Fabienne Massard-Wimez et Stéphane Autret.

"Saint-Malo n'est pas vraiment l'endroit que l'on pourrait imaginer où le génocide a pris corps. Or, en réalité, sur une liste que nous avons établie d'une soixantaine de noms, il y a quand même 22 juifs. Et Parmi eux, il y a un petit malouin originaire de Pologne. On a l'histoire du peuple juif qui cherche à fuir l'est de l'Europe et Paris où les Allemands sont installés et qui font la chasse au peuple juif. Nous avons trouvé ce petit garçon, Daniel, et son papa Samuel qui est un réfugié espagnol", a affirmé lundi soir Fabienne Massard-Wimez, professeur d'histoire au lycée Jacques Cartier à i24NEWS.

"Cette histoire locale parle encore plus à nos étudiants que l'histoire de la Seconde guerre mondiale et le génocide. On essaye de retracer le parcours de déportés à la fois juifs et on fait également les résistants de Saint-Malo", a-t-elle affirmé.

"Rendre hommage aux enfants"

"On veut leur rendre hommage en deux temps : le premier temps, c'est d'emmener nos 67 élèves à Auschwitz et dans un second temps, en posant un pavé mémoriel à Saint-Malo car il n'y en a pas. On veut le poser sur le lieu de naissance de Daniel", a-t-elle poursuivi.

Le montant global du projet s’élève à près de 42 000 €, selon le média local. Malgré la participation du ministère des Armées, la Région Bretagne, la Fédération des parents d’élèves de l’enseignement public, la Fondation pour la Mémoire de la Shoah et des entreprises publiques à l’image de la Menuiserie du pays de Saint-Malo et Thermi Froid, le voyage pourrait ne pas aboutir sans une aide plus large. C'est pour cette raison que les deux professeurs ont initié une cagnotte en ligne pour récolter des fonds via le site de l’Éducation nationale, "la trousse aux projets".