8e anniversaire de l'attentat: l'Iran dans le viseur de Charlie

La consigne était de réaliser "la caricature la plus drôle et la plus méchante du guide suprême iranien Ali Khamenei"

Charlie Hebdo publie, ce mercredi, un numéro spécial Iran pour marquer le huitième anniversaire de l'attentat jihadiste meurtrier dans ses locaux survenu le 7 janvier 2015. L'hebdomadaire satirique, qui dénonce régulièrement l'intégrisme musulman et avait été ciblé pour ses caricatures du prophète Mahomet, affiche ainsi en couverture une femme nue en position d'accouchement avec des religieux iraniens entrant en file indienne dans son vagin et le titre : "Mollahs, retournez d'où vous venez !" Une façon pour le journal d'apporter son soutien à la révolte populaire en Iran, qui a fait plus de 500 morts depuis quatre mois.

Dans ce numéro, Charlie Hebdo publie également les caricatures retenues après le concours international qu'il a lancé le mois dernier sur le thème "Dégagez les mollahs", avec comme consigne de réaliser "la caricature la plus drôle et la plus méchante du guide suprême iranien Ali Khamenei". Le journal a indiqué avoir reçu plus de 300 dessins mais aussi de très nombreuses menaces en raison de cette initiative.

Dans son édito, Riss, le directeur de la publication, érige le dessin satirique "comme guide suprême de la liberté". "Les raisons pour lesquelles ont été assassinés les rédacteurs et dessinateurs de Charlie Hebdo il y a huit ans à Paris sont toujours d’actualité. Ceux qui refusent de se soumettre aux diktats des religions prennent le risque de le payer de leur vie", a-t-il écrit.

Le siège de Charlie Hebdo avait été attaqué dans la matinée du 7 janvier 2015 par deux hommes lourdement armés, à Paris dans le 11e arrondissement. Douze personnes seront alors tuées par balles dans l'attentat, dont huit membres de la rédaction. Les deux terroristes, les frères Saïd et Chérif Kouachi, sont abattus deux jours plus tard, lors d'une intervention des forces de l'ordre à Dammartin-en-Goële. Cette tuerie à Charlie Hebdo était la première attaque des attentats de Paris en janvier 2015, qui ont coûté au total la vie à 17 victimes dans Paris et sa région.