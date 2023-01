France : en 2023, la ville de Pantin s'appellera Pantine

Cette mesure a pour but de favoriser l'égalité hommes-femmes

Pour la nouvelle année 2023, la ville de Pantin en banlieue parisienne sera rebaptisée "Pantine", dans une volonté symbolique de soutenir l'égalité hommes-femmes. C'est le maire Bertrand Kern qui, en présentant ses vœux, l'a annoncé dans une vidéo sur Twitter. "En 2023, la ville de Pantin devient Pantine", a-t-il déclaré.

"Cette année j'ai décidé de placer les vœux de la municipalité sous l'égide de l'égalité hommes-femmes et de la lutte contre les violences faites aux femmes. Pantin s'appellera pendant un an Pantine, ainsi nous voulons interpeller, nous voulons qu'il y ait une prise de conscience sur cette égalité sur les femmes et les hommes qui n'est pas encore parfaite même s'il y a eu des améliorations ces dernières années, pour autant les femmes sont moins payées que les hommes, elles s'interdisent certains métiers, et la place de la femme dans l'espace public n'est pas toujours bien acceptée par les hommes," a-t-il soutenu.

La première étude menée par l'Observatoire des violences envers les femmes de Seine-Saint-Denis en 2007 a révélé "qu'une femme sur 10 est victime de violences dans son couple, soit 36 000 femmes. Vingt ans après, on est à 60.000 femmes, l'équivalent de la ville de Pantin". En 2021, 122 femmes ont été tuées en France sous les coups de leur conjoint ou de leur ex-conjoint, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur.