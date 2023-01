Accusations de racisme contre Michel Houellebecq : le grand rabbin de France joue les médiateurs

Je suis " islamophobe à temps partiel", a déclaré l'auteur

Le grand rabbin de France a fait office de médiateur pour favoriser une rencontre entre Michel Houellebecq et le recteur de la Grande mosquée de Paris qui a eu lieu ce jeudi matin, selon le Figaro. L'entrevue, qui avait été proposée par Haim Korsia la veille dans une tribune du quotidien, avait pour but de tenter de régler à l'amiable le différend opposant l'institution musulmane et l'écrivain, qui vaut à ce dernier une plainte déposée contre lui.

A l'issue de la rencontre à laquelle assistait le grand rabbin, Michel Houellebecq se serait engagé à clarifier publiquement certains points de ses échanges avec le philosophe Michel Onfray publiés dans la revue Front populaire, pour lesquels la Grande mosquée de Paris avait annoncé la semaine dernière vouloir porter plainte, affirmant qu'ils incitaient à la haine contre les musulmans. Parmi les propos dénoncés, ceux où l'écrivain affirme que "des actes de résistance" auraient lieu contre les musulmans de France, ou que "le souhait de la population française de souche, ce n'est pas qu'ils [les musulmans] s'assimilent, mais qu'ils cessent de les voler et de les agresser. Ou bien qu’ils s’en aillent".

L'auteur a réagi à ces accusations mercredi dans Le Point en réitérant ses menaces : "Lorsqu'une enclave islamiste se sera créée, encore peuplée par quelques Gaulois, et même par quelques juifs très courageux ou très pauvres, alors je pense en effet que des actes de résistance auront lieu, c'est-à-dire des actes terroristes, parce que la résistance, c'est ça", a-t-il écrit. Michel Houellebecq a toutefois rejeté l'idée "que ses positions puissent avoir une influence sur la société française".

L'écrivain a enfin admis que les accusations d'islamophobie à son égard étaient pertinentes, précisant qu'il était" islamophobe à temps partiel".