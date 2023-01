La Tour Eiffel s'est rapprochée d'une fréquentation pré-Covid en 2022

Les Américains, qui ont opéré en 2022 un retour massif dans la capitale, "ont représenté à eux seuls environ 11%" des entrées"

Avec plus de 5,8 millions de visiteurs en 2022, la Tour Eiffel a retrouvé un niveau de fréquentation proche de 2019 et de l'avant-crise sanitaire, à l'instar des autres grands monuments parisiens, a indiqué vendredi sa société d'exploitation (Sete). "Avec 5,849 millions de visiteurs accueillis, 2022 marque le retour incontesté des visiteurs internationaux", s'est réjouie la Sete dans un communiqué. La Dame de Fer, qui avait accueilli jusqu'à 7 millions de visiteurs en 2014 et encore 6,2 millions en 2019, avait dû fermer de mi-mars à fin juin 2020, lors du premier confinement, puis de nouveau de fin octobre 2020 à mi-juillet 2021.

Ouverte donc seulement cinq mois et demi en 2021, elle avait accueillir millions de visiteurs cette année-là. En 2022, près de la moitié de ses visiteurs sont venus d'Europe, précise la Sete: en tête, l'Italie et l'Espagne (8%), suivies de l'Allemagne et du Royaume-Uni (7%) puis de la Belgique et des Pays-Bas (2%). Les Américains, qui ont opéré en 2022 un retour massif dans la capitale, "ont représenté à eux seuls environ 11%" des entrées, ajoute la Sete.

Jeudi, les grands musées parisiens avaient eux aussi annoncé des fréquentations en nette hausse par rapport à 2021, et tendant à retrouver les niveaux de 2019: 7,8 millions pour le Louvre, 6,9 pour le château de Versailles, 3 pour le musée d'Orsay ou le Centre Pompidou...Outre le retour des touristes étrangers, l'année 2022 a été marquée, pour la Tour Eiffel, par l'installation d'une antenne radio à son sommet, la faisant désormais culminer à 330 m, soit six de plus qu'auparavant. Ainsi que par l'ouverture d'un nouveau restaurant à la main du chef étoilé Thierry Marx.