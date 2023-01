Emmanuel Macron sans filtre dans "Les rencontres du papotin"

"Quand tu es amoureux, tu ne choisis pas"

Emmanuel Macron s'est prêté au jeu de l'interview par des journalistes atteints de troubles du spectre autistique, à l'occasion d'un nouveau numéro des "Rencontres du papotin", diffusé samedi soir. Comme le président l'a confessé à la fin de l'émission, les questions auxquelles il a répondu sans détour "l'ont amené sur des terrains où il n'était jamais allé dans d'autres interviews". L'amour, sa relation avec Brigitte Macron, son salaire ou la manière dont il reçoit les critiques : les sujets les plus personnels ont été abordés par les journalistes du papotin.

"L'amour c'est quelque chose qui est plus fort que toi et qui te dépasse", a dit Emmanuel Macron, alors qu'un journaliste avançait qu'un président doit "montrer l'exemple et ne pas se marier avec sa prof". "Mais quand tu es amoureux, tu ne choisis pas", a rétorqué le chef d'Etat, très souriant, vêtu d'un simple col roulé noir.

"Un président doit montrer l'exemple et ne pas se marier avec sa prof"

Le président a également eu l'occasion d'évoquer ses deux échecs au concours de l'Ecole normale supérieure, reconnaissant avoir été "énervé de ne pas réussir" (...) Mais je passais trop de temps à faire du théâtre et à aller au théâtre. En plus, j'étais trop amoureux pour être sérieux", a-t-il poursuivi.

"Les rencontres du Papotin" ont été lancées en septembre sur une idée des réalisateurs Eric Toledano et Olivier Nakache, qui s’intéressent depuis longtemps aux personnes en situation de handicap. Deux de leurs plus grands succès, "Intouchables" et "Hors norme", traitent de ces questions. Les premiers numéros de l'émission avec Julien Doré et Camille Cottin ont remporté de francs succès d'audience, attirant plusieurs millions de téléspectateurs.