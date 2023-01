"Au nom de la folie", le tweet polémique d'Emmanuel Macron sur l'Hyper Casher

"Ce n'est pas de la folie, c'est une idéologie qui est pensée et qui fait des morts tous les jours" a réagi Abnousse Shalmani

Le tweet du président français Emmanuel Macron, à l'occasion de l'hommage aux victimes des attentats de l'hypercasher à Vincennes, tuées le 9 janvier 2015, a fait polémique ce lundi. "Le 9 janvier 2015, au nom de la folie, un terroriste islamiste assassine Philippe, Yohan, Yoav et François-Michel. Nous ne les oublierons jamais. L’héroïsme de nos forces de sécurité et de secours, le courage de Lassana, non plus."

"Au nom de la folie", une tournure qui a profondément choqué et interpellé les internautes, alors que l'attentat a été commis "au nom de l'antisémitisme" par le terroriste islamiste Amedy Coulibaly. En avril 2021, la Cour de cassation avait également conclu à l'irresponsabilité pénale de Kobili Traoré, meurtrier de Sarah Halimi, provoquant une onde de choc non seulement dans la communauté juive française mais aussi au-delà des frontières. Autant dire que le terme "folie" est sensible pour une communauté durement éprouvée.

L'écrivaine et journaliste Abnousse Shalmani a réagi à cette polémique dans les GGMO sur i24NEWS. "Lorsqu'il s'agit de questions concernant les islamistes, rien ne va, ce n'est pas de la folie, c'est une idéologie qui est pensée et qui fait des morts tous les jours. ce ne sont pas du tout des fous, ce sont des types qui savent ce qu'ils font. Un islamiste est un islamiste potentiellement terroriste. Il est question de tueurs, un islamiste est un fanatique puisque radicalisé", a-t-elle dit.

Ce lundi, une cérémonie d'hommage aux victimes a eu lieu devant l'hypercasher.