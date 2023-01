Figure Libre - France : le syndrome du baromètre, par Michaël Darmon

Les Français sont en colère, défiants, résignés et repliés sur leur sphère.

Le mois de janvier 2023 focalise l’attention sur la météo de l’électricité. Chaque flash d’informations à la radio indique le verdict du baromètre d’Ecco Watt qui guette les avis de coupures de courant. Pour l’instant, ça tient. Pourtant, il semble bien que la société française soit sous le coup d’un délestage général.

Les études d’opinion font consensus : les Français sont en colère, défiants, résignés et repliés sur leur sphère. En ce début de deuxième quinquennat d’un président qui se targuait de lancer son pays sur la voie du XXIe siècle, de quoi parle-t-on du matin au soir ? Des retraites. Le sujet idéal pour donner la pêche, innover et croire en l’avenir. Le pays est suspendu au discours d’un exécutif − qui a déjà fuité dans la presse − au sujet du report de l’âge légal de départ la retraite.

Christophe ARCHAMBAULT / AFP Le secrétaire général du syndicat français CGT, Philippe Martinez, s'adresse à la presse le 4 janvier 2023

Dans le même temps, le monde découvre la nouvelle application SnapGPT, issue de l’intelligence artificielle, qui révolutionne le « learning » et le lien à la création. Mais, en France, on reste obsédé par la fin de la vie professionnelle, on scrute l’état du front syndical, uni contre le projet de réforme, on interroge à longueur de plateaux sur la manifestation imminente du grand chaos, le Gog et Magog social : la « convergence des luttes », le fantasme révolutionnaire ouvriériste français du grand soir.

Premier constat: le retour annoncé et martelé des Gilets jaunes est un flop. Normal, le soulèvement à l’époque était dirigé contre le surplomb macronien. Lors de la tentative de revival des gilets jaunes, le 7 janvier, les slogans contre Emmanuel Macron avaient été remplacés par des revendications sur les retraites. Les gilets jaunes sans éclat, délavés, ont été récupérés par des syndicats traditionnels qui prennent leur revanche.

Bref, silence on tourne : la France s’apprête à faire son cinéma. Gavroche et les barricades sont de retour. Le gouvernement va bomber le torse afin de faire croire qu’il ose imposer une réforme, même impopulaire. Surtout parce qu’impopulaire.

Marine le Pen a fait son entrée au top 50 des personnalités préférées des Français, publié par le Journal du Dimanche au nouvel an

Silence, on tourne en rond. Les jeux sont déjà faits. Comme un pathétique remake de l’Ecole des fans, ce radio crochet pour enfants de la télévision d’antan où tous les participants étaient déclarés vainqueurs. Sauf que, dans cette histoire des retraites, tout le monde a perdu. La droite d’Eric Ciotti s’apprête à aider le gouvernement d’Elisabeth Borne pour faire passer sa réforme et n’aura plus de possibilité de revenir au pouvoir. La gauche va se perdre dans les marais de ses illusions perdues.

Ludovic MARIN / AFP Le ministre français de l'Intérieur Gérald Darmanin, le Premier ministre français Elisabeth Borne, le ministre français des Armées Sébastien Lecornu et le ministre français du Travail Olivier Dussopt à Paris le 4 janvier 2023

Ceux qui ont imposé une réforme à contretemps en resteront marqués. Emmanuel Macron s’est préparé pour la grande scène de la confrontation avec des syndicats, dont il considère depuis le début qu’ils outrepassent leur rôle. Le président ne leur reconnait pas une fonction de régulation sociale au nom de l’intérêt général. Pour lui, La CFDT et ses collègues doivent rester dans les entreprises.

Janvier 2023 : le concept de « permacrise », la crise permanente, concept forgé par les spécialistes de géopolitique en 2022, se confirme en plusieurs points sur la planète. En France, le président Macron travaille à son empreinte de réformateur et explique à ses troupes qu’il ne sera pas comptable de l’avenir, c’est-à-dire d’une éventuelle élection de Marine Le Pen à l’Elysée, tel que le Monde le rapporte. Pour l’ancienne finaliste de la campagne présidentielle, l’année a d’ailleurs plutôt bien commencé : Marine le Pen a fait son entrée au top 50 des personnalités préférées des Français, publié par le Journal du Dimanche au nouvel an. Le célèbre baromètre de l’IFOP est scruté chaque année par les sociologues.

VALENTINE CHAPUIS / AFP Marine Le Pen, lors d'un meeting dans le sud de la France

Ses enseignements sont toujours révélateurs. Au sommet, Jean Jacques Goldman revient en majesté, escorté par Omar Sy et Kylian Mbappé. En bas du tableau, Marine Le Pen figure à la 48e place. C’est ce qui s’appelle un « signal faible » qu’il faut remarquer. Le questionnaire fait ressortir un autre fait inédit : Marine Le Pen apparaît comme la personnalité préférée des sympathisants de droite. Goldman et son humanisme transgénerationnel versus Le Pen et son social-populisme : les antipodes du baromètre IFOP/JDD posent l’enjeu des années à venir.