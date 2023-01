"Rêvons": la nouvelle chanson des Enfoirés coécrite par Amir

Le titre caracole déjà à la première place du classement Itunes France

La bande des Enfoirés a dévoilé ce lundi son titre pour 2023 intitulé "Rêvons", co-écrit par Amir et ses collaborateurs Nazim Khaled et Raphaël Nyadjiko. "Une chanson qui parle de révolution se doit quand même de faire crier les gens tous ensemble. C'est une révolution très positive", a déclaré Amir mardi matin sur BFM TV.

La voix d'Amir est absente de la chanson, mais des artistes de renom ont répondu présents tels que Garou, Patrick Bruel ou encore Jenifer.

"On veut faire le bien (… ) On ne sait pas bien comment faire (…) Regardez la misère pour la mettre à terre (…) Qu’est-ce qu’on attend pour la faire notre révolution ? (…) Les gens qui rêvent font des révolutions (…) Ce soir nous rêvons".

Le titre caracole déjà à la première place du classement Itunes France, s'est réjoui l'interprète de "j'ai cherché" sur son compte Instagram. "Rêvons déjà numéro un sur Itunes, chaque achat de la chanson offre un repas pour les restos du cœur".

"Rêvons", succède au titre "Il y aura toujours un rendez-vous" sorti en 2022, écrit par l'auteur-compositeur Jacques Veneruso et à "Maintenant" en 2021, écrite par Slimane et une musique signée Yaacov et Meir Salah.

Les Enfoirés vont retrouver le public du 12 au 16 janvier à Lyon, à la halle Tony-Garnier, après deux ans passés à huit-clos pour cause de Covid-19. L’enregistrement pour la télévision est prévu lors des trois représentations du week-end. Les recettes des spectacles et des produits dérivés seront destinés à l’association fondée par Coluche en 1985.