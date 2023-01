Eurovision 2023 : la chanteuse québécoise La Zarra va représenter la France

Le titre de la chanson n'a pas encore été dévoilé

L'artiste québécoise la Zarra représentera la France lors de l'Eurovision 2023 à Liverpool le 13 mai prochain, sans passer par un vote d'un jury et du public comme ces dernières années. Le titre de la chanson n'a pas encore été dévoilé.

La Zarra est un nom de scène choisi en référence à "La Môme", surnom d'Edith Piaf. "Ces dernières années, je n'étais pas prête, j'écrivais mon premier album ("Traîtrise", sorti fin 2021) et je ne me voyais pas défendre la France, ce grand pays [...] Aujourd'hui, j'ai plus confiance en moi et je suis entourée d'une équipe motivée", a affirmé celle qui prépare parallèlement son second album.

L'artiste, qui s'est fait connaître avec "Tu t'en iras" (20 millions d'écoutes sur Spotify, première plateforme musicale), cultive une image entre glamour et mystère. Rien ne filtre sur son âge. Tout juste concédait-elle dans le journal Le Parisien venir d'une famille de sept enfants nés au Québec de parents maghrébins.

"Avec l'Eurovision, mon personnage de La Zarra va évoluer, grandir et il y aura peut-être des petites surprises", avait affirmé la chanteuse coiffée façon âge d'or d'Hollywood lors d'un entretien à l'AFP. En 2001, la France avait déjà été représentée à l'Eurovision par la Canadienne Natasha St-Pier (4e). La Zarra, qui fait des allers-retours entre Québec et Paris, dit se sentir "un peu française".