Le cercueil de Ramsès II prêté par l'Egypte à la France pour une exposition

Ce prêt exclusif, une première depuis 45 ans, marque un geste d'amitié de l'Egypte envers la France

L'exposition "Ramsès et l'or des Pharaons", qui s'annonçait déjà comme un événement, accueillera le cercueil de Ramsès II, dit Ramsès le Grand.

STAFF / AFP Le sarcophage du pharaon Ramsès II au Grand Palais lors d'une exposition, le 11 mai 1976 à Paris.

Ce prêt exclusif, une première depuis 45 ans, marque un geste d'amitié de l'Egypte envers la France, qui avait recueilli la momie du pharaon en 1976, afin de la traiter des champignons qui la rongeaient alors. Avant son transfert au Musée de l'homme qui lui avait prodigué les soins qui l'avaient sauvé, le cercueil de Ramsès avait été accueilli à Paris avec tous les honneurs, puis exposé au Grand palais.

L'exposition itinérante "Ramsès et l'or des Pharaons", qui circule dans le monde depuis 2021, prendra ses quartiers le 7 avril à la Grande Halle de la Villette jusqu'en septembre. Elle retracera la découverte de la momie de Ramsès II en 1881, et présentera 180 trésors, momies d'animaux, statues, sarcophages, masques royaux et amulettes précieuses, illustrant la grandeur la grandeur de la royauté pharaonique.