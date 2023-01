Gad Elmaleh à Lourdes pour témoigner devant la presse catholique

"Lourdes, c’est une expérience qu’il faut vivre"

Gad Elmaleh se rendra à Lourdes pour témoigner devant la presse catholique le jeudi 26 janvier, à l'invitation de l'Association des médias catholiques, réunie à l'occasion des Journées internationales Saint-François-de-Sales.

L'humoriste a été convié à s'exprimer lors de cet évènement, peu après la sortie de son film "Reste un peu", dans lequel il mettait en scène sa volonté de se convertir au catholicisme. Un sujet qui avait fait l'effet d'une bombe en France et qui avait divisé la communauté juive en particulier, d'autant plus que le réalisateur avait laissé planer le doute sur son éventuel baptême.

De nombreux rabbins s'étaient alors exprimés, invoquant que Gad Elmaleh était libre de ses choix personnels, mais qu'il induisait ses coreligionnaires en erreur en affirmant que la visite des églises était permise par le judaïsme. L'acteur avait finalement déclaré plus tard qu'il ne s'était pas fait baptiser, tout en admettant qu'"on peut être converti de cœur".

Cette visite ne sera pas la première de Gad Elmaleh dans cette ville des Hautes-Pyrénées, devenue un centre de pèlerinage catholique depuis les apparitions supposées de Lourdes en 1858. Il s'y était en effet rendu pour la première fois en 2019, à l'occasion de son rôle de coproducteur de la comédie musicale consacrée à Bernadette de Lourdes, avant de confier au magazine La Croix : "Lourdes, c’est une expérience qu’il faut vivre". Et d'ajouter : "Ce qui m’a le plus touché, ce sont tous ces jeunes qui aident les malades. Ça, c’est quelque chose… J’insiste là-dessus parce que dans un monde où on est replié sur soi, tous sur les réseaux sociaux pensant être quelqu’un et faire des choses, ces jeunes, ils ne font pas seulement un post Instagram… Ce sont des gens impliqués, au contact des gens".

Lors de cet évènement dont le thème cette année est "Comment se faire entendre ?", vingt-quatre nationalités seront représentées parmi un public composé de journalistes, de communicants des diocèses, des mouvements ecclésiaux et associatifs. Le cardinal Parolin, secrétaire d'État du Vatican, y sera également présent. Cette rencontre sera aussi l'occasion pour la presse catholique de s'interroger sur la façon dont elle couvre les abus dans l'Eglise, sur son rôle et sa responsabilité.