L'Union des mosquées de France porte plainte contre Michel Houellebecq

L'Union des mosquées de France a indiqué avoir porté plainte pour "provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence"

L'Union des mosquées de France a annoncé vendredi avoir porté plainte contre Michel Houellebecq après ses propos tenus contre les musulmans dans la revue Front Populaire en novembre.

"Le souhait de la population française de souche, ce n'est pas qu'ils [les musulmans] s'assimilent, mais qu'ils cessent de les voler et de les agresser. Ou bien, autre solution, qu’ils s’en aillent", avait affirmé l'auteur dans la revue. Un peu plus loin, il soutenait que "quand des territoires entiers seraient sous contrôle islamique, [...] des actes de résistance auraient lieu [....], des attentats et des fusillades dans des mosquées, dans des cafés fréquentés par des musulmans, bref des Bataclan à l'envers."

L'Union des mosquées de France a ainsi indiqué avoir porté plainte pour "provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence". Plus tôt, en décembre, la Grande Mosquée de Paris avait elle aussi annoncé son intention de déposer une plainte similaire avant de se rétracter après une médiation organisée par le grand rabbin de France Haim Korsia entre Michel Houellebecq et le recteur Chems-Eddine Affiz.

A l'issue de la rencontre qui avait duré près de six heures dans un café parisien, l'écrivain français le plus lu au monde avait reconnu que certains de ses propos étaient "ambigus", et s'était engagé à les clarifier publiquement. Il avait toutefois admis que les accusations d'islamophobie à son égard étaient pertinentes, précisant qu'il était" islamophobe à temps partiel".