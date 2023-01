"Ma déportation par Israël est un crime contre l'humanité", dit Salah Hamouri sur une chaîne française

"La solution à deux Etats est terminée depuis longtemps"

Invité de France 24 vendredi, le terroriste franco-palestinien Salah Hamouri est revenu sur son expulsion du territoire israélien le 18 décembre, après la révocation de son statut de résident par l'ancienne ministre de l'Intérieur Ayelet Shaked. Il a d'emblée insisté pour qualifier celle-ci de "déportation forcée" s'inscrivant "dans le projet colonialiste d'Israël."

"C'est un acte très dangereux qui pourrait viser à l'avenir des milliers d'autres Palestiniens vivant à Jérusalem", a-t-il prévenu. "J'ai été déporté au motif que je représentais une menace pour la sécurité du pays car je n'étais pas loyal envers l'Etat d'Israël, mais dans le cadre du droit international, les résidents des territoires occupés n'ont pas à faire preuve de loyauté envers l'Etat occupant. Cette façon de vider Jérusalem de ses citoyens palestiniens fait partie du projet colonialiste du gouvernement israélien."

Daphné BENOIT / AFP Le franco-palestinien Salah Hamouri arrive à l'aéroport parisien de Roissy, après avoir été expulsé d'Israël, le 18 décembre 2022.

Dénonçant la volonté du nouveau gouvernement de déchoir de leur nationalité les terroristes israéliens, Salah Hamouri a affirmé que son expulsion, arbitraire selon lui, "n'était qu'un début" : "J'étais en détention administrative, sans aucune charge contre moi, sans accusation et sans jugement. On ne sait pas pourquoi j'ai été emprisonné. Dans ces conditions, le retrait de ma carte de résident n'est que le début", a-t-il dit avant de lancer : "Et qu'en sera-t-il des colons ayant brulé vive la famille Dawabsheh, des colons qui tuent des Palestiniens et des soldats qui commettent des massacres tous les jours en Cisjordanie ? La déchéance de nationalité n'est faite que pour effrayer le peuple palestinien et l'obliger à partir."

Il a ensuite réfuté en bloc les accusations de liens avec le FPLP et de tentative d'assassinat contre l'ancien grand rabbin d'Israël Ovadia Yossef, portées par Israël contre lui, notant qu'aucune accusation formelle d'appartenance à l'organisation terroriste n'avait été retenue contre lui "en raison d'absence de preuve". A l'en croire, "ce prétexte est utilisé pour garder les gens en prison".

Le terroriste franco-palestinien, avocat de métier, a en outre reproché à la France de ne pas avoir suffisamment œuvré afin d'éviter son expulsion. "La France avait beaucoup de moyens de pression pouvant être utilisés contre Israël, mais elle a choisi, une fois de plus, de traiter cet Etat comme s'il était au-dessus du droit international. J'ai fait savoir au président Macron que je me sentais comme un citoyen de quatrième zone", a-t-il dit, avant de poursuivre : "Ma déportation est un crime contre l'humanité et la France doit prendre ses responsabilités en portant mon dossier devant les instances concernées, et en gardant à l'esprit qu'Israël est très sensible aux pressions internationales. J'utiliserai tous les moyens légaux pour pouvoir retourner à Jérusalem."

Interrogé enfin sur l'avenir de la solution à deux Etats, Salah Hamouri a affirmé considérer qu'elle était "terminée depuis longtemps." "Les Palestiniens ont essayé, mais les Israéliens refusent la paix et la colonisation continue", a-t-il dit.