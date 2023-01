Paris, troisième ville la plus embouteillée au monde

Londres et Chicago occupent les deux premières places du classement

Paris ville de l'amour, de la mode… et des embouteillages. Selon une récente étude, la capitale française est la troisième ville la plus embouteillée du monde derrière Londres et Chicago. Le périphérique parisien draine en moyenne 1,1 million de déplacements par jour, soit 3 % des trajets quotidiens en Ile-de-France.

D'après le bulletin mondial de la circulation publié par Inrix, les Parisiens perdent ainsi pas moins de 138 heures par an en moyenne dans les bouchons. Les habitants de la capitale britannique gaspillent eux 156 heures par an coincés dans les embouteillages, juste devant les Américains circulant à Chicago qui y passent 155 heures.

STEPHANE DE SAKUTIN / AFP Embouteillages sur le périphérique parisien

Le classement publié chaque année tient compte de différents itinéraires et secteurs. Palerme et Rome en Italie, puis Bruxelles en Belgique, occupent les places suivantes de ce palmarès peu enviable.

A Paris, la solution des trottinettes en libre-service mise en place pour pallier les embouteillages est sérieusement remise en question en raison des accidents, infractions et pollution provoqués par ces engins. La maire de la capitale Anne Hidalgo, elle-même défavorable au maintien des trottinettes en libre-service, a annoncé samedi la tenue d'un prochain référendum sur la question.