"Babylon", une plongée dans le monde flamboyant et décadent d'Hollywood

Le très attendu "Babylon" de Damien Chazelle sort sur les écrans français mercredi. Un film démesuré et haut en couleurs, à l'image de ce qu'il raconte : le Hollywood de la première moitié du 20e siècle, qui érigeait pratiquement la débauche en règle d'or. Un monde parallèle, marqué par les excès les plus fous, où décadence et dépravation semblaient sans limites. Une époque enthousiasmante mais aussi angoissante pour les acteurs, passés soudainement du cinéma muet au parlant, et dont certains ne se remettront jamais.

Le film du réalisateur franco-américain de "La La land" est basé sur les fameux livres de Kenneth Hanger, réalisateur raté mais médisant de tout premier niveau, qui va faire des histoires les plus sordides du Los Angeles des stars où il a grandi, son fond de commerce. C'est, depuis Paris où il s'installe, qu'il commence à rédiger des rumeurs racoleuses pour les magazines de cinéma français, avant de sortir de sortir en 1965 le fameux ouvrage "Hollywood Babylon", en référence à la ville biblique symbole de la décadence.

Censuré à peine dix jours après sa publication pour outrage aux mœurs, il ne sera réédité qu'en 1974. Orgies du réalisateur Eric von Stroheim, procès contre Charlie Chaplin et Errol Flynn pour détournement de mineurs, ou encore Lana Turner, tout y passe. Autant de récits que certains jugent partiellement ou totalement diffamatoires car embellis ou fictifs. Mais ces anecdotes, toujours plus intéressantes que la vérité, se perpétuent.

Kenneth Anger persiste et signe en 1984 avec la parution de "Retour à Babylone", un second volume de ragots tout aussi sensationnalistes, dans lequel il affirme notamment qu'Alfred Hitchcock aurait demandé à Grace Kelly de faire un striptease à un kilomètre de distance pendant qu'il l'observait avec une longue vue. La version traduite d'"Hollywood Babylon" n'est sortie en France qu'en 2013. Des films adaptés des deux ouvrages de Kenneth Anger sont sortis en 1972 et 1992.

Comme l'a raconté Brad Pitt, invité dimanche du journal de 20 heures sur TF1 pour la sortie du film, Damien Chazelle tenait plus que tout à tourner ce film "à l'ancienne", sans fonds verts, effets spéciaux ou images de synthèse : "On a tourné comme à mes débuts : avec 700 figurants sur le plateau, de vraies explosions et lorsque le soleil se couchait et que nous n'avions plus assez de lumière, nous devions tout remballer." Une expérience qu'il qualifie d'"exaltante" mais qui s'est aussi parfois révélée très compliquée, selon lui.

Si Jack Conrad, le personnage qu'il incarne, n'a pas existé, il est un mélange de John Gilbert, Clark Gable, and Douglas Fairbanks. Quant au personnage tout aussi flamboyant de de Nellie LaRoy joué par Margot Robbie, il est inspiré par des stars montantes de l'époque comme Clara Bow, Jeanne Eagels, Joan Crawford, and Alma Rubens.

"Je voulais que le résultat soit épique, délirant, et surtout nouveau pour le spectateur", a confié le réalisateur oscarisé sur TF1. "L'enjeu du film était de casser l'illusion hollywoodienne et de montrer ce qui se cachait derrière, le côté plus sombre des choses." Un pari réussi pour ce film à rallonge de trois heures, avec des décors à couper le souffle, des séquences vertigineuses et une bande-son qui décoiffe.