Francophonie : une Cité de la langue française ouvrira en juin en France

Une Cité internationale de la langue française doit ouvrir en juin dans la localité de Villers-Cotterêts, qui accueillera en 2024 pour la première fois depuis plus de 30 ans un sommet de la Francophonie, a annoncé le ministère français de la Culture. Cette Cité promet 1.600 m2 d'expositions permanentes et temporaires ouvertes au public, un auditorium de 250 places, "12 ateliers de résidence pour des artistes, chercheurs et entrepreneurs" de la francophonie, ou encore un "laboratoire de recherche et d'innovation sur les enjeux linguistiques", selon le ministère.

Elle est située dans une ville de Picardie, dans le nord de la France, célèbre pour une ordonnance de 1539 qui faisait du français la langue privilégiée pour tous les actes administratifs du royaume de François Ier. Elle sera installée dans une ancienne résidence royale qui s'est considérablement dégradée après la disparition de l'Ancien Régime, jusqu'au lancement en 2020 de travaux de rénovation pour 185 millions d'euros.

Un premier directeur, Paul Rondin, 51 ans, directeur délégué du Festival d'Avignon (sud), de 2013 à 2022, a été nommé lundi. Il devra donner l'impulsion et une identité à un projet qui, défendu par le président Emmanuel Macron, a suscité un certain scepticisme.

Située à 80 km au nord-est de Paris, Villers-Cotterêts (10.000 habitants), dans le sud du département de l'Aisne durement frappée par la désindustrialisation, est dirigé par un maire Rassemblement national (RN, extrême droite) depuis 2014.