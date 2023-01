Figure Libre : Jean-Luc Mélenchon ou La France Incomprise

A des milliers de kilomètres, sur ce territoire de la France tropicale, Jean-Luc Mélenchon a apporté la parfaite démonstration de sa déconnection avec le pays

.

Jean-Luc Mélenchon ne s’épanouit que dans la fureur et le bruit. La sérénité et l’harmonie l’ennuient. C’est dire si le conflit social qui démarre contre la réforme des retraites le galvanise. Afin de bien signifier aux Français que la vie n’est pas un fleuve tranquille, le chef de la tribu des Insoumis est allé sur les rives du Maroni, le fleuve de la Guyane, pour une émission exceptionnelle produite par France Télévisions, la télévision publique.

Et exceptionnelle, elle le fut… Une audience catastrophique – seulement un million de téléspectateurs-, pour un dispositif pourtant impressionnant pour l’émission « L’Evénement », qui avait transporté ses troupes sur les rives du Maroni, afin d’offrir à Jean-Luc Mélenchon une tribune sans contradicteur en « prime time ».

Effectivement, on a assisté à un événement. Une noyade en direct, malgré les satrapes médiatiques toujours empressés de claironner à la gloire du docte tribun. Jean-Luc Mélenchon n’intéresse plus les Français. A des milliers de kilomètres, sur ce territoire de la France tropicale, à la frontière avec le Brésil, Jean-Luc Mélenchon a apporté la parfaite démonstration de sa déconnection avec le pays. Ses analyses macro-économiques, ses développements stratosphériques sur la transition écologique, son obstination à ne pas accepter ce qui se joue à travers l’affaire Quatennens, mettent au jour un fait, exprimé par le communiste Fabien Roussel : "La gauche Mélenchon a atteint son plafond de verre", affirme-t-il dans le JDD.

A la veille d’une épreuve sociale d’ampleur, Jean-Luc Mélenchon crée le malaise au sein de ses troupes. Ces jours-ci, il est possible de redéfinir les initiales de LFI : La France Incomprise.

Mélenchon et Macron sont dans un même bateau : deux bons diagnostiqueurs alors que les Français attendent des réparateurs

A force de poursuivre le rêve de la révolution, cette formation, aveuglée par son fonctionnement absolutiste, passe à côté des révoltes qui se développent sous les radars. La rupture entre les classes moyennes laborieuses et précarisées passe au-dessus de Jean-Luc Mélenchon, occupé à professer sur l’histoire des mouvements sociaux.

Le mélenchonisme est une pensée complexe, en miroir inversé de la novlangue du macronisme qui s’éteindra avec la fin du décennat Macron en 2027. Mélenchon et Macron sont dans un même bateau : deux bons diagnostiqueurs alors que les Français attendent des réparateurs. A la tête d’une France incomprise, Jean Luc Mélenchon ne comprend pas que les Français, inquiets des évolutions politico-énergétiques, en quête de repères, se raccrochent... à l’énergie nucléaire fournisseuse en même temps d’électricité et de souveraineté.

Le succès phénoménal de la BD de Jean-Marc Jancovici, 500 000 exemplaires écoulés, fait de ce recueil le livre le plus vendu en France. Jancovici est un ingénieur de formation, spécialiste des questions d’écologie et intransigeant sur l’incurie des dirigeants politiques sur la transition écologique. Il sont divisés ,selon lui ,entre « ceux qui ne comprennent rien et ceux qui n’en font pas assez ». « Janco » est le chef spirituel d’une jeune génération écartelée entre ses angoisses existentielles, climatiques et professionnelles. Là encore, Mélenchon rate le coche : in petto il peste contre le mouvement féministe et fustige les partisans du nucléaire. Résultat : son image dégringole chez les jeunes.

Dans le même temps, le Parti Socialiste a déclenché la mère des batailles. Objectif : maintenir Olivier Faure , le premier secrétaire pro Nupes ou le limoger à la suite d’un vote interne. Olivier Faure, qui a contre lui les sociaux-démocrates et les partisans de François Hollande, se bat pour éviter sa mise à la retraite. Ironie du calendrier, le vote final a lieu le même jour de la grande journée de grèves contre la réforme des retraites. Ce jour- là, le PS sera replié sur son giron. On a les luttes finales que l’on peut. En cas de victoire, les anti Faure décideront de sortir du cartel électoral de la gauche piloté par LFI.

Anticipant sur ce tournant politique, François Hollande est sorti de sa réserve pour enfoncer le clou : « Les Insoumis ont même leurs frondeurs, c’est dire dans quel état ils se trouvent », pointe l’ancien président au micro de France Inter, faisant allusion à la purge interne subie de plein fouet par les grognards de Mélenchon, passés à la trappe par le député de Marseille Manuel Bompard le nouveau chambellan de Mélenchon.

La Nupes, comme prévu, entame son agonie, du à l’affaiblissement de son vaisseau amiral. La question est de savoir combien de temps elle va durer. Au maximum, cette alliance en trompe-l’œil se trainera jusqu’aux élections européennes de 2024, quand les écologistes et sûrement les communistes partiront sous leurs propres couleurs. Jean Luc Mélenchon avait en son temps traité François Hollande de « capitaine de pédalo ». Pris dans la tempête des réalités politiques, Jean-Luc Mélenchon s’avère être un piètre barreur et ne peut empêcher le démâtage de la Nupes dont l’évolution rappelle la phrase de Victor Hugo : la vérité est comme le soleil : il éclaire tout il est impossible de le regarder en face.