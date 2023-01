France : grèves massives attendues contre la réforme des retraites

Les syndicats donnent le coup d'envoi d'une mobilisation qu'ils espèrent assez "puissante" pour faire reculer le gouvernement

Des centaines de milliers de personnes attendues dans la rue, des grèves et leur cortège de perturbations à l'école ou dans les transports: les syndicats donnent jeudi le coup d'envoi d'une mobilisation qu'ils espèrent assez "puissante" pour faire reculer le gouvernement sur sa réforme phare des retraites. De Calais à Marseille en passant par Clermont-Ferrand, les premiers manifestants battront le pavé dès le milieu de la matinée avant que le cortège parisien ne s'ébranle à 14H00 de la place de la République, direction Nation pour dire non au recul de l'âge légal de départ de 62 à 64 ans.

Plus de 200 points de rassemblement sont prévus en France, les autorités attendant 550.000 à 750.000 manifestants, dont 50 à 80.000 dans la capitale. En attendant, ceux qui n'ont pas recours au télétravail qui s'est fortement développé depuis le Covid, doivent composer avec des transports en commun au compte-goutte, avec à la SNCF une circulation "très fortement perturbée" où circule un TGV sur trois, voire un sur cinq selon les lignes, et à peine un TER sur dix en moyenne. Le métro parisien est également "très perturbé".

De nombreux services publics font également l'objet d'appels à la grève, dont l'audiovisuel public. C'est aussi le cas dans l'éducation, avec 70% d'enseignants grévistes dans les écoles. De nombreux professeurs seront aussi absents dans le secondaire et des blocus d'établissements sont attendus. Raffineries et dépôts pétroliers sont aussi appelés à cesser leurs activités pendant 24 heures, mais sans entraîner de pénuries dans les stations-services pour l'heure.

"Ca va être une journée forte (...) Cette question des retraites concentre tous les mécontentements", inflation et hausse des coûts de l'énergie, a commenté le numéro un de la CGT, Philippe Martinez, jeudi sur Public Sénat. Pour son homologue de Force ouvrière, Frédéric Souillot sur Sud Radio, "on est partis pour un conflit dur" et "il faut bloquer l'économie".