France : la ville d'Amiens demande à Madonna de lui prêter l'un de ses tableaux

La ville d'Amiens a interpellé Madonna afin qu'elle lui prête l'un de ses tableaux supposé avoir appartenu avoir appartenu à la ville par le passé. Dans une vidéo publiée cette semaine, la maire Brigitte Fouré, explique à la chanteuse américaine qu'elle aimerait par ce prêt permettre aux habitants de la commune de revoir le tableau et d'appuyer la candidature d'Amiens qui aspire à devenir capitale de la culture européenne de la culture en 2028.

L'œuvre en question, baptisée Diane et Endymion et peinte par Jérôme-Martin Langlois vers 1822, a été acquise par la star en 1989 pour 1,3 million de dollars. Son identification par un conservateur sur des photos du domicile de la star parues dans Paris Match 2015, avait entraîné une plainte pour vol par le musée de Picardie d'Amiens où le tableau avait été présumément subtilisé après le bombardement du site en 1918. A ce jour, l'affaire n'a toutefois pas été élucidée, et l'on ignore encore si le tableau que Madonna a acquis en toute légalité est bien celui qui manque à la ville d'Amiens depuis plus d'un siècle.

"Il est probable que le tableau que vous avez acquis soit une œuvre prêtée par le musée du Louvre au musée des beaux-Arts d'Amiens (aujourd'hui musée de Picardie, ndlr) avant la Première guerre mondiale, et dont nous avions ensuite perdu la trace (...) Je souhaiterais la montrer au public en 2028, à l'occasion de la candidature de la ville au titre de Capitale européenne de la culture", dit Brigitte Fouré dans la vidéo.