La chirurgienne à la voix d'or qui tranquillise ses patientes en chantant

"Ce n'est pas que de la distraction, c'est thérapeutique"

Elle se penche vers sa patiente, plonge ses yeux dans les siens et se met à lui chanter doucement une chanson, d’une voix qui n’a rien à envier aux plus grandes chanteuses afro-américaines. Si elles provenaient d’un film, les images de cette chirurgienne à la voix d’or interprétant un titre d’Alicia Keys pour tranquilliser sa patiente avant son opération, sembleraient quelque peu mièvres, voire surréalistes. Seulement voilà, il ne s'agit pas d’une fiction mais bien du quotidien du Dr Aïcha N'Doye, chirurgienne gynécologue obstétricienne à Bordeaux.

C'est lorsqu'elle était encore stagiaire qu'Aïcha N'Doye a eu l'idée de se mettre à chanter pour une patiente que l'anesthésiste ne parvenait ni à perfuser, ni à endormir. "Je peux peut-être chanter une chanson pour essayer de la calmer?" avait-elle alors suggéré. Aux premières notes, la femme s'était aussitôt tranquillisée, et le personnel médical avait pu procéder à l'anesthésie dans les meilleures conditions.

Dès lors, l'anesthésiste s'était mis a faire systématiquement appel au talent d'Aïcha N'Doye, un don qu'elle met aujourd'hui à profit auprès de ses patientes lors de situations complexes, telles que des césariennes en urgence, des accouchements difficiles ou au bloc opératoire. "Ce n'est pas que de la distraction, ça a une visée thérapeutique, je chante donc uniquement pour les patientes stressées ou qui en ont vraiment besoin. C'est mon arme secrète" confiait-elle lors d'une interview au media Brut.

Cette chirurgienne pas comme les autres, issue d'une famille de musiciens, expliquait par ailleurs à Brut qu'elle a constamment besoin de musique dans le bloc opératoire, sans laquelle elle du mal à se concentrer. Elle et ses collègues opèrent donc dans une ambiance de fête, en balançant leurs têtes au rythme des chansons tout en manipulant fils et bistouris.

Dans l'entretien, Aïcha N'Doye confiait qu'elle avait hésité entre la médecine et une carrière musicale, jusqu'à ce que ses parents tranchent. "La médecine a finalement pris le dessus, mais la musique est toujours présente, je l'écoute au bloc et je chante pour mes patientes qui sont mon public désormais". Et d'ajouter sur le ton de la plaisanterie : "J'ai aussi un public parmi mes collègues infirmières qui se mettent à la porte pour m'écouter, elles croient que je ne les vois pas mais je sais qu'elles sont là".

Le directeur de la Polyclinique Bordeaux Nord Aquitaine, où la chirurgienne exerce, a récemment pris l'initiative de publier sur LinkedIn une vidéo dans laquelle celle-ci apparaît en train de chanter pour une patiente. "Je me disais que la vidéo recevrait 1000 vues tout au plus, et j'en étais contente. Mais elle a suscité un engouement auquel je ne m'attendais pas du tout, c'est incroyable" s'étonnait-elle. "J'ai depuis reçu des témoignages d'anciennes patientes qui disaient avoir gardé un très bon souvenir des moments où j'avais chanté pour elles, et qui m'envoyaient des photos de leurs enfants. C'est pour moi le plus gratifiant". Et de conclure : "Je ne chanterais pas si je voyais que cela n'apportait rien à la consultation où la chirurgie. Mais j'en constate chaque jour les bénéfices".