France : le film "Tel Aviv-Beyrouth" sur la guerre israélo-libanaise le 1er février au cinéma

L'acteur israélien Shlomi Elkabetz, Sarah Adler et Younes Bouab font partie du casting

Le nouveau film de la réalisatrice Michale Boganim "Tel Aviv-Beyrouth", avec Sofia Essaïdi, Sarah Adler, Shlomi Elkabetz, Avishai Cohen, Sarah Adler et Younes Bouab, sort le 1er février 2023 sur les écrans français. Le film relate l'histoire de deux familles, libanaise et israélienne, de 1984 à 2006, dans la tourmente des guerres à répétition entre Israël et le Liban. En pleine guerre, Myriam est sur le point d’accoucher à Haïfa alors que son mari, Yossi est au front. Il découvre alors l’existence des Tsadal, des Libanais qui collaborent avec l’armée israélienne pour lutter contre le Hezbollah.

Le film retrace l'histoire du conflit israélo-libanais tout en mettant en scène la vie des protagonistes des deux côtés de la frontière, avec aussi .

Tomer Neuberg/Flash90 Shlomi Elkabetz reçoit un Ophir le 18 septembre 2022

Michale Boganim, née à Haïfa, est une réalisatrice israélienne d'origine maroco-ukrainienne. En 2012, elle tourne "La Terre outragée", sa première fiction consacrée à la catastrophe de Tchernobyl qui sera ensuite présentée à la Mostra de Venise, au festival international du film de Toronto et dans plus de 50 festivals dans le monde.